Kanadský útočník Troock sa vracia do ligy, posilnil Zvolen

Zvolen 11. júna (TASR) - Kanadský hokejista Branden Troock sa stal novou posilou HKM Zvolen. Tridsaťjedenročný útočník sa vracia do slovenskej najvyššej súťaže po dvoch rokoch, v sezóne 2022/2023 pôsobil v Banskej Bystrici a so 43 bodmi bol najproduktívnejším hráčom “baranov” po základnej časti. S 29 gólmi bol zároveň tretím najlepším strelcom dlhodobej časti. Troock sa dohodol so Zvolenom na spolupráci na dve sezóny.



Kanadský útočník má v zbierke bronzovú medailu zo šampionátu hráčov do 18 rokov, ktorý sa uskutočnil v roku 2012 v Česku. V tom istom roku si ho vo vstupnom drafte do NHL vybral v piatom kole (134. miesto) Dallas Stars. V profilige však neodohral ani jeden zápas. Podstatnú časť svojej kariéry odohral v AHL, nastúpil v 130 dueloch a zaznamenal 42 bodov (16+26).



V Európe sa prvýkrát zahral práve v drese rivala z Banskej Bystrice. Po úspešnej sezóne na Slovensku si následne vyskúšal pôsobenie vo švédskom druholigovom tíme AIK Štokholm, kde rovnako patril k bodovým lídrom svojho tímu. Uplynulú sezónu odohral v nemeckom Iserlohne a v 29 dueloch nazbieral 21 bodov (12+9).



„O Troocka sme mali záujem už v minulosti, no nakoniec skončil u konkurencie. Ja osobne som už mal dosť týchto strelcov u súperov – pravákov, ktorí nám z ľavej strany dávali góly. Branden Troock je presne tento typ hráča: kanonier, strelec, výborne korčuľuje, je veľký a okrem toho je takisto výborný aj do kombinácií. Jednoznačne od neho očakávame góly. Pozná súťaž a odkedy je v Európe, v každej lige dokázal svoje kvality. Rokovania boli dlhé, no nakoniec sme sa dohodli na dve sezóny,“ uviedol pre klubový web manažér A-mužstva Patrik Ryba.