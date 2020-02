TIPSPORT LIGA: Korím zamieril z Nitry do Martina, Koyš do Topoľčian

Nitra 6. februára (TASR) - V tipsportligovom klube HK Nitra prišlo k dvom hráčskym odchodom. Do prvoligového Martina uvoľnil klub obrancu Karola Koríma a druhú najvyššiu súťaž bude hrať aj útočník Patrik Koyš, ktorý sa po hosťovaní vrátil do Topoľčian. Nitriansky klub informoval o zmenách na oficiálnej stránke.



Korím odohral v prvoligovej sezóne 2019/2020 31 zápasov, v ktorých získal štyri kanadské body za asistencie. Do Martina si ho vyžiadal jeho bývalý tréner z pôsobenia v slovenskej "dvadsiatke" Ernest Bokroš.



Koyš začal sezónu 2019/2020 v Topoľčanoch, v 7 zápasoch získal 11 bodov. Za Nitru nastúpil do 25 zápasov, v ktorých mal bilanciu dva góly a 10 asistencií.