Košičanov trápi maródka, vynechajú piatkový aj nedeľňajší zápas
Vedenie Košíc vo štvrtok doručilo Ligovej rade Tipsport ligy podklady o chorobnosti hráčov, a splnili tak podmienku Smernice 7.21.
Autor TASR
Košice 8. januára (TASR) - Najbližšie dve kolá Tipsport ligy budú ochudobnené o zápasy Košíc, keďže v piatkovom a nedeľňajšom programe budú pre početnú chorobnosť chýbať zverenci trénera Dana Cemana. Košičania sa tak nepredstavia na domácom ľade proti Spišskej Novej Vsi a následne nevycestujú ani na zápas do Nitry.
„Vedenie Košíc vo štvrtok doručilo Ligovej rade Tipsport ligy podklady o chorobnosti hráčov, a splnili tak podmienku Smernice 7.21. Ustanovenie k bodu 4.2.5.5.2. SP SZĽH. Riadiaci orgán súťaže preto vyhovel ich žiadosti o preloženie dvoch najbližších stretnutí, ktoré boli pôvodne naplánované na 9. januára doma proti Spišskej Novej Vsi a 11. januára na ľade vicemajstra z Nitry,“ informoval portál hockeyslovakia.sk
