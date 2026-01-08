Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 8. január 2026
Košičanov trápi maródka, vynechajú piatkový aj nedeľňajší zápas

Na snímke v pozadí tréner Košíc Dan Ceman v prvom zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipos extraligy medzi HC Košice – HK Dukla Trenčín 19. marca 2025 v Košiciach. Foto: TASR - František Iván

Vedenie Košíc vo štvrtok doručilo Ligovej rade Tipsport ligy podklady o chorobnosti hráčov, a splnili tak podmienku Smernice 7.21.

Autor TASR
Košice 8. januára (TASR) - Najbližšie dve kolá Tipsport ligy budú ochudobnené o zápasy Košíc, keďže v piatkovom a nedeľňajšom programe budú pre početnú chorobnosť chýbať zverenci trénera Dana Cemana. Košičania sa tak nepredstavia na domácom ľade proti Spišskej Novej Vsi a následne nevycestujú ani na zápas do Nitry.

„Vedenie Košíc vo štvrtok doručilo Ligovej rade Tipsport ligy podklady o chorobnosti hráčov, a splnili tak podmienku Smernice 7.21. Ustanovenie k bodu 4.2.5.5.2. SP SZĽH. Riadiaci orgán súťaže preto vyhovel ich žiadosti o preloženie dvoch najbližších stretnutí, ktoré boli pôvodne naplánované na 9. januára doma proti Spišskej Novej Vsi a 11. januára na ľade vicemajstra z Nitry,“ informoval portál hockeyslovakia.sk
.

