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Košice angažovali obrancu Hudeca na mesačnú výpomoc

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Na snímke zľava Zach Osburn (Nitra) a Marek Hudec (Prešov) bojujú o puk v zápase 10. kola hokejovej Tipsport extraligy HC Prešov - HK Nitra v Prešove 10. októbra 2025. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Hudec bol v prebiehajúcej sezóne bez angažmánu, v uplynulom ročníku 2025/2026 hral za maďarský klub Ferencvárosi TC.

Autor TASR
Košice 10. novembra (TASR) - Do kádra hokejistov HC Košice pribudol obranca Marek Hudec, ktorého klub angažoval na mesačnú výpomoc. Ide o reakciu vedenia klubu na výpadky viacerých hráčov. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.

Pre 32-ročného obrancu budú Košice už desiate pôsobisko v najvyššej slovenskej súťaži. V nej už nastupoval za materský Trenčín, Žilinu, Slovan Bratislava, Poprad, Liptovský Mikuláš, Zvolen, Nové Zámky, Michalovce a Prešov.

Tréner košického tímu Dan Ceman nemôže do konca sezóny počítať s mladým obrancom Dávidom Stančíkom. Až po decembrovej reprezentačnej prestávke by sa mal do zostavy vrátiť Antonín Bartoš a otázny je aj termín návratu ďalšieho obrancu Mislava Rosandiča. K dispozícii nie je ani útočník Mário Lunter.

Hudec bol v prebiehajúcej sezóne bez angažmánu, v uplynulom ročníku 2025/2026 hral za maďarský klub Ferencvárosi TC.
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