TIPSPORT LIGA: Košice poslali Bezúcha do Trenčína na hosťovanie

Košice 2. novembra (TASR) - Účastník hokejovej Tipsport ligy HC Košice poslal do Trenčína na hosťovanie Juraja Bezúcha. Dvadsaťpäťročný útočník bude v Dukle do konca prestupového obdobia, informovali "oceliari" na svojom webe.



"Verím, že tento impulz pomôže Jurajovi k tomu, aby sa dokázal strelecky a bodovať pravidelne presadzovať, pretože to je dôvod, prečo sme ho pred touto sezónou priviedli do našej organizácie," uviedol športový manažér Košíc Jan Šťastný.