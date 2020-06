TL: Košice ukončili zmluvu s výkonným riaditeľom Kochom

Košice 1. júna (TASR) - Vedenie hokejového tipsportligistu HC Košice opustil ku koncu mája výkonný riaditeľ Norbert Koch. Ukončenie spolupráce na základe obojstrannej dohody je jedným z ďalších ekonomických opatrení, ktoré klub prijal s úmyslom minimalizovať svoje náklady.



"Noro od začiatku skvele zapadol do nášho tímu a v Košiciach odviedol výbornú prácu. Bol pri zrode nových koncepcií a nápadov, prispel aj k budovaniu dobrých vzťahov so SZĽH i na pôde Pro-Hokeja. Škoda, že dobre rozbehnutú sezónu prekazila pandémia. Norovi úprimne ďakujem za jeho prínos a prajem mu veľa úspechov v jeho ďalšej kariére," uviedol pre klubovú stránku prezident Július Lang.



"Chcel by som sa touto cestou poďakovať za možnosť pôsobiť v tak renomovanom klube ako je HC Košice. Bolo mi cťou byť pri zrode novej tváre klubu a určení jeho nového moderného smerovania. Prajem celému klubu, skvelým ľuďom pôsobiacim v ňom a fanúšikom HC Košice, aby tá nastolená cesta, pri ktorej som mohol byť aj ja, bola čo najrýchlejšie zase o krásnych športových emóciách a radosti z tohto krásneho športu," uviedol Koch.



Kompetencie a činnosť odchádzajúceho výkonného riaditeľa zastúpia viacerí členovia správnej rady.