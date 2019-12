KOŠICE V ŠLÁGRI 34. KOLA ZDOLALI SLOVAN 2:1

Košice 26. decembra (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili vo štvrtkovom šlágri 34. kola Tipsport Ligy na domácom ľade nad HC Slovan Bratislava 2:1. Bolo to pre nich už 11-te víťazstvo za sebou a na čele tabuľky majú pred druhým Slovanom už 7-bodový náskok. O víťazný gól sa v 46. minúte postaral Jakub Suja.



HC Košice - HC Slovan Bratislava 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) Góly: 3. Vrábeľ (Jokeľ, Zeleňák), 46. Suja (Majdan, Zeleňák) - 8. Petráš (Žitný). Rozhodovali: D. Konc, Štefik - J. Konc ml., D. Konc ml., vylúčení: 3:1 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 8347 divákov (vypredané).



HC Košice: Košarišťan - Čížek, Koch, Slovák, Zeleňák, Růžička, Repe - Majdan, Skokan, Haščák - Květoň, Suja, Klhůfek - Rapáč, Bortňák, Belluš - Milý, Vrábeľ, Jokeľ



HC Slovan Bratislava: Habal - Bačík, Sersen, Štajnoch, Meszároš, Šedivý, Hudec, Demo - Puliš, Zigo, Abdul - Žitný, Viedenský, Petráš - Kukumberg, Kytnár, Kormúth - Bondra, Urbánek, Sloboda







Vypredanú Steel arénu mohol už po 15 sekundách schladiť Abdul, strelou po krátkom úniku však netrafil bránku. V 3. minúte išli do vedenia "oceliari," keď obrana hostí nevzala puk Vrábeľovi, ktorý si vychutnal brankára Habala - 1:0. Takmer okamžite mohol vyrovnať Zigo, v brejku dvoch proti jednému však nebol úspešný. Domáci mali následne niekoľko zaujímavých príležitostí, gól však padol na opačnej strane. V neprehľadnej situácii skóroval Petráš, ktorému k premiérovému zásahu v sezóne výdatne dopomohol košický obranca Repe - 1:1.



V druhej časti si tímy dávali pozor na defenzívu, predovšetkým na dorážky pred vlastnou bránkou, no napriek tomu nebola núdza o zaujímavé situácie. Slovanisti si počas dvoch presiloviek vytvorili tlak, pred Košarišťanom bolo viackrát rušno, no obrana Košíc odolala. V 29. minúte si Abdul efektne poradil s obrancom Kochom, ale brankára domácich neprekonal. Gólom sa neskončili ani sľubné pokusy Haščáka či Meszároša.



V 41. minúte Sersen ideálne vysunul Petráša, ale jeho únik sa gólom neskončil. Zeleňákovu strelu v 46. minúte brankár Habal neskrotil a nekrytý Suja zblízka pohodlne upravil na 2:1. Hostia sa vrhli do ofenzívy, hralo sa najmä okolo bránky Košičanov a brankár Košarišťan musel byť neustále v strehu. Hostia v závere skúsili aj hru bez brankára, skóre sa však už nezmenilo.