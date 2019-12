TIPSPORT LIGA: Košickú sériu natiahol hetrikom Haščák

Košice 29. decembra (TASR) – Náskok hokejistov HC Košice na čele tipsportligovej tabuľky sa síce po 35. kole zmenšil, ich víťazná séria však trvá. V 12-tom víťaznom zápase po sebe zdolali Miškovec 4:3 po samostatných nájazdoch. Tromi gólmi, vrátane víťazného, k nemu prispel Marcel Haščák, ktorý ocenil kvality spoluhráčov.



Víťazná séria "oceliarov" sa začala ešte 17. novembra po prehre v Miškovci. Vo včerajšom zápase sa už zdalo, že práve hráči Miškovca ju ukončia. Domácich Košičanov ničili v presilovkách, v ktorých dali tri góly a viedli 2:1 aj 3:2. Napokon však víťazstvo nevybojovali, v Steel aréne prehrali po nájazdoch.



"Hrali naozaj dobre, výborne takticky. Vedia sa 'vyhecovať', ale asi nielen proti nám. Keď ich pustíme do presiloviek, tak sa hrá s nimi naozaj ťažko. Napokon sme to však zvládli a potvrdili víťaznú mentalitu," uviedol košický útočník Marcel Haščák.



Ten v zápase potvrdil pozíciu najlepšieho strelca súťaže. V riadnom hracom čase strelil dva góly, hetrik spečatil víťazným samostatným nájazdom. Po 31 zápasoch má na konte už 26 presných zásahov.



"Je to zásluha celého mužstva. Kto hrá so mnou, ten mi verí a nahráva mi. Ja sa za to snažím chalanom odvďačiť a dávať góly," poznamenal. Víťazná séria Košičanov má už 12 zárezov, po dvojbodovom zisku sa však zmenšil ich náskok na čele tabuľky. Druhý Slovan totiž naplno bodoval v Budapešti a na "oceliarov" stráca 6 bodov.



"Takto pred koncom roka je dobre, že sme potešili divákov ďalším víťazstvom. Myslím si, že aj so zápasom s Miškovcom môžu byť spokojní. Boli tam góly, zvraty, emócie, predĺženie, aj nájazdy," uviedol Haščák.



Výraznou oporou domácich bol aj brankár Andrej Košarišťan, ktorý napriek trom inkasovaným gólom viackrát podržal svoj tím a nedovolil hosťom gólovo odskočiť. Opäť uspel aj v samostatných nájazdoch, ktoré sa stávajú silnou disciplínou Košičanov.



"Nájazdy sú o prvom pohybe, ja som sa snažil nespraviť ho. Hráči Miškovca to robili dobre, dvakrát im však ušiel puk. Bol to naozaj náročný zápas. Miškovec potvrdil svoju kvalitu v presilovkách. Toto víťazstvo je veľmi cenné. Nerodilo sa jednoducho, ale všetci bojovali, aby ten bodík navyše patril nám. Ja som rád, že nám to aj dnes vyšlo. Bez takýchto ubojovaných bodov by sme neboli tam, kde sme," poznamenal Košarišťan.