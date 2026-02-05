Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Lotyš Bukarts je novou posilou Dukly Trenčín

Lotyšský hokejista Roberts Bukarts. Foto: TASR/Martin Baumann

Na konte má 11 účastí na majstrovstvách sveta a pobaltskú krajinu bude reprezentovať aj na olympijskom turnaji v Miláne.

Autor TASR
Trenčín 5. februára (TASR) - Novou posilou hokejovej Dukly Trenčín sa stal skúsený lotyšský útočník Roberts Bukarts. Na konte má 11 účastí na majstrovstvách sveta a pobaltskú krajinu bude reprezentovať aj na olympijskom turnaji v Miláne. Informovala o tom Dukla na sociálnych sieťach.

„Roberts má za sebou pôsobenie v kvalitných ligách. Od jeho hry očakávame hlavne zvýšenie efektivity v útoku. Dlhodobo patrí medzi opory lotyšského národného mužstva. Momentálne sa chystá reprezentovať na olympiáde, po návrate z nej sa ihneď pripojí k nášmu tímu. Na spolupráci sme sa dohodli pre túto i budúcu sezónu,“ uviedol športový manažér klubu Mário Bližňák.
