Lotyšský útočník Zabusovs absolvuje mesačnú skúšku v Prešove

Na archívnej snímke Patriks Zabusovs. Foto: TASR Ján Krošlák

Autor TASR
Prešov 10. septembra (TASR) - Lotyšský hokejový útočník Patriks Zabusovs absolvuje mesačnú skúšku v extraligovom klube HC Prešov. V najvyššej slovenskej súťaži už pôsobil vo farbách Dukly Michalovce. Prešovský klub informoval o zmene v kádri na sociálnych sieťach.

V rokoch 2022 - 2024 odohral v slovenskej extralige celkovo 66 zápasov, v ktorých nazbieral 29 kanadských bodov za 16 gólov a 13 asistencií. Sezónu 2025/2026 začal v lotyšskom klube Prizma Riga.
