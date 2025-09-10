< sekcia Šport
Lotyšský útočník Zabusovs absolvuje mesačnú skúšku v Prešove
Autor TASR
Prešov 10. septembra (TASR) - Lotyšský hokejový útočník Patriks Zabusovs absolvuje mesačnú skúšku v extraligovom klube HC Prešov. V najvyššej slovenskej súťaži už pôsobil vo farbách Dukly Michalovce. Prešovský klub informoval o zmene v kádri na sociálnych sieťach.
V rokoch 2022 - 2024 odohral v slovenskej extralige celkovo 66 zápasov, v ktorých nazbieral 29 kanadských bodov za 16 gólov a 13 asistencií. Sezónu 2025/2026 začal v lotyšskom klube Prizma Riga.
