TISPORT LIGA: Tím MAC Újbuda jasne zdolal Nové Zámky, Nitra s prehrou

Výsledky 20. kola Tipsport ligy

MAC Újbuda - HC Mikron Nové Zámky 7:1 (1:1, 3:0, 3:0)



Góly: 18. Garát (Sofron, Strech), 25. Langkow (Carlisle), 32. Bodó (Carlisle), 35. Sofron (McNally), 43. Majoross (Kreisz, Carlisle), 44. Terbócs (Sofron, Pozsgai), 49. Langkow (Bodó) - 10. Fábry (Bajtek, Štumpf). Rozhodovali: Müllner, Fridrich - Vyšný, D. Konc ml., vylúčení: 4:5 na 2 min, presilovky: 4:1, oslabenia: 0:0, 622 divákov.



MAC Újbuda: Bálizs - Carlisle, Garát, Macaulay, McNally, Fejes, Pozsgai, Csollák - Sofron, Strech, Terbócs - Bodó, Langkow, Orbán - Szigeti, Pitt, Klempa - Schlekmann, Majoross, K. Nagy - Kreisz



HC Mikron Nové Zámky: Kristín (35. Pavlas) – Hatala, Ordzovenský, Dlugoš, Mikuš, Hain, Šmach, Drtina – Pospíšil, Hruška, Jurík – Jakúbek, Fábry, Bajtek – Štumpf, Ondrušek, Rogoň – Múčka, Bečka, Mikula





HC Košice - HK Nitra 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)



Góly: 34. Belluš (Klhůfek, Rapáč), 39. Haščák (Skokan, Klhůfek), 52. Skokan (Belluš), 57. Haščák (Skokan, Michalčin) - 24. Csányi (Graham, Čaládi). Rozhodovali: Orolin, Kókai - Soltész (obaja Maď.), Šoltés, vylúčení: 7:9 na 2 min., navyše Šimun (Nit.) 5+DKZ za vrazenie na mantinel, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 5108 divákov.



HC Košice: Košarišťan - Čížek, Růžička, Michalčin, Koch, Bučko, Repe, Cibák - Belluš, Chovan, Haščák - Klhůfek, Murček, Skokan - Rapáč, Suja, Jokeľ - Milý, Bortňák, Vrábeľ



HK Nitra: Šimboch - Mezei, Morrison, Olsen, Graham, Versteeg, Pupák, Rácz - Blackwater, Kerbashian, Scheidl - Buček, Kollár, Rác - Fominych, Lušňák, Csányi - Čaládi, Minárik, Šimun





HKM Zvolen - Dukla Trenčín 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)



Góly: 18. Thompson (Trotter, Corrin) - 21. Mikyska (Švec, McCormcak), 48. Alderson (Mikyska). Rozhodovali: Baluška, Korba - Synek, Jobbágy, vylúčenia: 8:10 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 1386 divákov



Zvolen: T. Tomek – Lowney, Švarný, Betker, Corrin, Drgoň, Maier, Tomko, Fatul – Marcinek, Petráš, Tibenský – Chlepčok, Špirko, Štrauch – McPherson, Trotter, Bonis – Thompson, Mráz, Kelemen



Trenčín: M. Tomek – McCormack, Rajnoha, Stacha, Starosta, Sládok, Kajínek, Dužek – Alderson, Mikyska, Valach – Bartovič, Sádecký, Džugan – Chromiak, Švec, Ďurina – Krajč, Kováčik, Maniaček – Ferényi





HC'05 iClinic Banská Bystrica – MHk 32 Liptovský Mikuláš 1:0 po sam. nájazdoch (0:0, 0:0, 0:0 – 0:0, 1:0)



Rozh. nájazd: Hohmann. Rozhodovali: Snášel ml. (SR), Rencz (Maď.) – Stanzel (SR), Kis-Király (Maď.). Vylúčení na dve min.: 2:2. Vyššie tresty: 26. Gabor (B. Bystrica) 5+DKZ za faul lakťom. Presilovky: 0:0. Oslabenia: 0:0. Diváci: 2269.



Banská Bystrica: Beskorowany – Mihálik, Southorn, Cardwell, Nemčík, J. Brejčák, Ďatelinka, Zubák – Jääskelainen, Hickmott, M. Lunter – Hrnka, Bubela, Hohmann - Bartánus, A. Šťastný, Fafrák – Vašaš, Gabor, Kabáč



Liptovský Mikuláš: Romančík – S. Droppa, Petran, Kurali, J. Nemec, Roman, Mezovský, Stehlík, Smutný – Kriška, Tamáši, J. Sukeľ – Macík, Oško, Vybiral – L. Lunter, Uhrík, Piatka – Rudolf Huna, Róbert Huna, Richard Huna





Slovan Bratislava - Dukla Michalovce 5:2 (1:0, 3:2, 1:0)



Góly: 20. Pance (Urbánek, Puliš), 27. Žitný (Pance, Urbánek), 31. Štajnoch (Zigo, Abdul), 33. Jendek (Abdul, Puliš), 60. Pance – 26. Juusela (Lalancette), 38. Lalancette (Mašlonka). Rozhodovali: Adamec, Novák – Valo, Gegáň, vylúčení: 6:6, presilovky a oslabenia: 0:0, 4068 divákov.



Slovan Bratislava: Brust – Bačik, Sersen, Štajnoch, Meszároš, Šedivý, Hudec, Demo – Bondra, Zigo, Abdul – Jendek, Puliš, Matoušek – Pance, Kukumberg, Sloboda – Žitný, Urbánek



Dukla Michalovce: Trenčan – Ventelä, Dalhuisen, Mesikämmen, Hančák, Kolba, Vorobjov, Zekucia – Mašlonka, Lalancette, Juusela – Hvila, Galamboš, Borov – Giľák, Linet, Safaraleyev – Hamráček, Toma, Chalupa – Mesaroš

Budapešť 3. novembra (TASR) - Maďarský účastník Tipsport ligy MAC Újbuda si hladko poradil s Novými Zámkami 7:1 v nedeľňajšom zápase 20. kola.Hráči Nových Zámkov sa ujali v hlavnom meste Maďarska vedenia, keď v 10. min využil presilovku Fábry. Ešte do prestávky vyrovnal Zsombor Garát a po výmene strán prišla strelecká smršť domácich.MAC ukázal svoju silu v početnej výhode, druhú tretinu vyhral 3:0, keď všetky góly padli v presilovkách. V tretej dvadsaťminútovke využil presilovku ešte aj po štvrtý raz. Do streleckej listiny sa ako jediný zapísal dvakrát Kanaďan Chris Langkow.Nové Zámky prehrali štvrtýkrát v priebehu posledných piatich duelov.Hokejisti HC Košice zvíťazili v zápase 20. kola Tipsport ligy nad HK Nitra 4:1. Hostia síce išli v 2. tretine do vedenia 1:0, "oceliari" však otočili skóre vo svoj prospech a získali tri body do tabuľky.Prvá tretina priniesla vyrovnané dianie, ale iba minimum zaujímavých momentov. Pri menšej početnosti streľby oboch tímov si brankári postrážili čisté kontá a nič na tom nezmenili ani presilovky na jednej i druhej strane.V podobnom duchu sa začala aj druhá časť, emócie však vzplanuli v 24. minúte. Útočník hostí Šimun nešetrne atakoval domáceho Chovana, ktorého odniesli na nosidlách. Krátko na to išli hostia do vedenia. Obranca Graham nastrelil počas hry štyroch proti štyrom brankára Košarišťana, od ktorého sa puk odrazil pred pohotového Csányiho - 0:1. Hostia v druhej tretine dlho nepúšťali Košičanov na dostrel Šimbochovej bránky, v 33. však "oceliari" predsa len prelomili defenzívu súpera. Vylúčenie Grahama síce nepotrestali, krátko po presilovke však Belluš zužitkoval prihrávku Klhůfeka - 1:1. V závere druhej časti pribudlo nervozity aj vylúčených a domáci Haščák využitou presilovkou o dvoch hráčov poslal Košice do vedenia - 2:1.Herný prejav Nitranov v úvodných minútach tretej tretiny svedčal o ambíciách vyrovnať skóre. Sľubné šance Fominycha, Versteega a ani Blackwatera sa však gólom neskončili. "Oceliari" odskočili na rozdiel dvoch gólov v 52. minúte, keď Skokan dorazil vlastnú strelu - 3:1. Týmto gólom domáci získali kontrolu nad zápasom a keď v 57. minúte Haščákova strela prekvapila Šimbocha, bolo už 4:1. Košičania si už víťazstvo nenechali vziať a zdolali Nitru aj druhýkrát v sezóne.Peter Draisaitl, tréner HC Košice: "Paradoxne nás nakopla tá nešťastná situácia. Zápas bol na šance viac-menej vyrovnaný, my sme však tentoraz mali to, čo nám mnohokrát chýbalo. Využili sme presilovku, odskočili sme súperovi a boli sme schopní streliť rozdielový gól. Sú to pre nás cenné body."Marián Bažány, tréner HK Nitra: "Predošlý zápas sme hrali na úzkom klzisku v Detve, v Košiciach je veľké a najmä v prvej tretine sme s tým mali problémy. V druhej to už bolo lepšie, vypracovali sme si šance, dostali sme sa do vedenia a hrali sme dobrý hokej. Potom sa však stala situácia, ktorá sa nám už stala aj v iných zápasoch. Dopustili sme sa viacerých vylúčení, ktoré nás stáli veľa síl. Domáci sa aj vďaka tomu dostali do tlaku, dali góly a my sme už museli naháňať výsledok."Hokejisti HKM Zvolen prehrali v Tipsport Lige štvrtý domáci duel za sebou. V nedeľu podľahli v stretnutí 20. kola absenciami zdecimovanej Dukle Trenčín 1:2.Zvolen začal proti oslabenému Trenčínu aktívne, ale ako prvý musel vážnejší zákrok po delovke Aldersona vytiahnuť domáci Tomáš Tomek. Dukla potom ožila, Mikyskov prienik ostal bez strely a po prihrávke Bartoviča junior Džugan sám pred brankárom trafil iba do neho. V 13. minúte sa do prečíslenia dostal opäť Trenčín, pokus Bartoviča však znova zneškodnil Tomáš Tomek. V závere prvej časti sa dostali k šanciam aj domáci - Drgoň ešte v dorážke neuspel, no Thompson v 18. minúte vďaka zámorskej spolupráci s Trotterom a Corrinom využil presilovku - 1:0.Hneď v úvode druhej tretiny Trenčín vyrovnal, keď sa pred bránkou domácich najlepšie zorientoval Mikyska - 1:1. Vzápätí mohla Zvolen opäť "nakopnúť" presilovka, v nej mal po strele Špirka pred sebou odkrytú časť bránky Trotter, no nedokázal skórovať. Na ľade bojovnosť prevládala nad kvalitou. Hostia sa dostávali do šancí iba sporadicky, v polovici zápasu ich v presilovke mohol znova dostať Kajínek, no Matej Tomek bol pozorný. Zvolen mal v závere druhej časti navrch, no bez efektu.Trenčín mohol strhnúť vedenie na svoju stranu v 43. minúte, Valach ale samostatný únik zoči-voči Tomášovi Tomekovi nevyužil. Na druhej strane mali hostia o tri minúty neskôr šťastie, pretože Bonis v presilovej hre trafil iba konštrukciu bránky Trenčína, čo potvrdil aj videorozhodca. Skóre sa tak menilo až v 48. minúte, keď chybu Maiera vo vlastnom pásme využil Miksyska, prihral Aldersonovi a ten upravil na 2:1 pre Duklu. Zvolenčania sa potom tlačili dopredu, ale proti pozornej obrane súpera sa nedokázali presadiť a nevyrovnali ani v záverečnej hre bez brankára."Zase sme dali iba jeden gól a preto sme prehrali. Musíme nájsť cestu k tomu, ako znovu začať dávať góly. Musíme začať od jednoduchých vecí. Tých presiloviek sme mali v tomto zápase sedem, dali sme len jeden gól. Mohli sme aj rozhodnúť, no po obrovskej chybe sme inkasovali druhý gól a už sme nedokázali nájsť cestu k vyrovnávajúcemu zásahu. Chýba nám viac streľby a agresivity do bránky. Ide prestávka, cez ktorú chceme na nedostatkoch pracovať. Aj na súbojoch jeden proti jednému a rovnako tak aj na tom, aby sme hrali viac srdcom. Takto nemôžeme hrať.""Je to pre nás veľké víťazstvo v tomto zložení, v akom sme tu boli. Podali sme bojovný výkon. Zvolen mal fázy zápasu, v ktorých nás dokázal zatlačiť. Najťažšie nám bolo v druhej tretine počas jednej päťminútovky, v ktorej sme robili chyby. Puk bol v podstate stále v našom pásme. Náš brankár Tomek nás výrazne v tomto stretnutí podržal. Zblokovali sme aj veľa striel súpera, mali sme aj trošku šťastia pri niektorých zakončeniach hráčov Zvolena. Dali sme napokon ten rozdielový gól. Bolo to o tom jednom góle a dali sme ho napokon my po chybe súpera."Hokejisti úradujúceho majstra z Banskej Bystrice zvíťazili v nedeľňajšom zápase 20. kola Tipsport ligy na vlastnom štadióne nad posledným Liptovským Mikulášom tesne 1:0 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Ten rozhodujúci premenil americký útočník domácich Cason Hohmann.Banskobystričania začali duel presilovkou, ale zohrali ju zle a po nej mohli inkasovať. Sám na brankára sa totiž rútil Kriška, ktorého fauloval Brejčák a nasledovalo trestné strieľanie. To však nevyužil v štvrtej minúte Uhrík. Úradujúci majster potom mal šance, konkrétne Bartánus s Fafrákom a Jääskelainen, ale Romančík podržal v bránke svoj tím. V závere prvého dejstva nevyužili Liptáci presilovku a tesne pred prestávkou nebola úspešná ani pohotová koncovka Krišku z metra proti bol Beskorowany.V druhej tretine bola na šance bohatá najmä 25. minúta. V nej sa nepresadili domáci hokejisti, najprv Hrnka obkorčuľoval bránku, no nedostal puk za gólmana, po ňom Hohmann neuspel švihom a napokon sa nepresadil bekhendom ani Cardwell. Mikuláš nevyužil päťminútovú presilovku za faul Gabora lakťom. Počas jej trvania pohrozili iba Rudolf Huna a Jakub Sukeľ. Bystričania sa urputne bránili. Neskôr zaujali dva neúspešné úniky na oboch stranách. Hosťujúci Oško v oslabení ani na dvakrát nepokoril Beskorowanyho a Hickmott nevyužil v presilovke krátky nájazd po odrazenom puku od mantinelu.V tretej tretine išiel sám na Romančíka Mário Lunter, ale zoči – voči nemu neuspel. Prevahu mali bystrickí hokejisti, viac sa tlačili pred bránku, boli draví, ale nedokázali prelomiť streleckú smolu. Skúšali to i obrancovia, tvrdo pálil z ľavej strany Southorn, no gólman Liptákov zasiahol betónmi a poradil si i s príležitosťou Nemčíka zblízka. Na opačnej strane vyskúšal dobrou strelou pozornosť Beskorowanyho z protiútoku Macík. Gól teda nepadol a duel dospel do predĺženia.V ňom fauloval Bartánus a hostia hrali presilovku, počas ktorej sa nepresadil zblízka Rudlof Huna. Rozhodovalo sa teda až v samostatných nájazdoch, v ktorých uspel iba domáci Hohmann.Hokejisti HK Poprad vyhrali v nedeľu v zápase 20. kola Tipsport Ligy na ľade HC 07 WPC Koliba Detva 4:2. Domáci tak prehrali tretí duel v sérii.Detva plánovala odčiniť dve neúspešné predchádzajúce vystúpenia a v úvode dostala príležitosť v podobe presilovej hry. Kuklev ani Chovan však Vošvrdu neprekonali, na druhej strane tak potrestal v 10. minúte gólovo Vandas - 0:1. Ešte v prvej časti mohol náskok hostí zvýšiť Handlovský, v početnej výhode však dvakrát stroskotal na Petríkovi.Na začiatku druhej časti sa Poprad dostal už do dvojgólového náskoku, keď sa strelecky presadil Kozák po asistencii Preisingera. Domáci sa iba ťažko presadzovali cez pozornú defenzívu Popradčanov a po polovici stretnutia inkasovali aj do tretice - Vandas v presilovke svojím druhý zásahom v stretnutí zvýšil už na 3:0. Brankár Petrík v závere prostrednej tretiny zabránil ďalšej pohrome pre Detvu a šance jeho tímu sa zvýšili v 39. minúte, pretože Šišovský po naskočení z trestnej lavice znížil na 1:3.Poprad na začiatku tretej tretiny opäť odskočil na trojgólový rozdiel, v 43. minúte sa aj so šťastím presadil Erving. Domáci sa ale nevzdali a o štyri minúty neskôr v presilovej hre ešte vykresali nádej. Vydarenú kombináciu zakončil presne Čacho - 2:4. Detva potom zatlačila súpera, Vošvrda ale odolával a tak domáci už v závere nedokázali duel zdramatizovať ani pri hre šiestich proti trom. Pripísali si tak tretiu prehru za sebou.Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v 20. kole Tipsport Ligy nad Duklou Michalovce 5:2. "Belasí" sú vďaka triumfu aj naďalej na čele tabuľky s náskokom troch bodov pred obhajcom titulu Banskou Bystricou.Slovan začal tak, ako sa na favorita patrí, od úvodu mal viac z hry. Už po 36 sekundách hral prvú presilovku v zápase, Matoušek počas nej dostal puk do siete, ale po konzultácii s videorozhodcom ho arbitri neuznali pre nedovolený kontakt strelca gólu s brankárom hostí. Neskôr trafil žŕdku bránky Sloboda a prevahu domáceho celku demonštrovala aj šanca Ziga. Ďalšie pokusy zneškodnil brankár Trenčan, no na strelu Panceho tri sekundy pred odchodom do kabín už nestačil.Hostia šesť minút po prestávke vyrovnali zásluhou Juuselu, no ich radosť trvala len krátko. Už o 27 sekúnd neskôr poslal Slovan opäť do vedenia Žitný. V polovici zápasu sa skvele uvoľnil Abdul, poslal puk na Ziga, ktorý síce minul bránku, ale odrazený puk poslal vzápätí do siete Štajnoch - 3:1. O minút neskôr už viedli "belasí" o tri góly, prvý v sezóne zaznamenal Jendek. Potom padol gól aj do domácej bránky, hosťujúcich fanúšikov potešil peknou individuálnou akciou Lalancette.V tretej tretine sa zápas už len dohrával. Hostia mali šance na zníženie v presilových hrách, ale Brust všetky strely pochytal. Michalovce sa aj vďaka týmto početným výhodám vyrovnali Slovanu v počte striel, ale s výsledkom už nedokázali nič urobiť. Slovan si napokon pripísal šiesty triumf v sérii, pričom bodoval už v dvanástich zápasoch za sebou. Gólovú bodku za zápasom dal sedem sekúnd pred koncom svojím druhým gólom v zápase Pance."Výsledok vyzerá ľahký, ale opak je pravdou. Michalovce hrali veľmi dobre. V tretej tretine mali viac šancí ako my. Vyhrali sme, ale vydýchli sme si. Mrzí ma však, že niektorí naši hráči si pri väčšom náskoku robia čo chcú.""Slovan mal v uplynulom období náročný program, chceli sme tu niečo uhrať. Ale dlho sme sa dostávali do tempa. Cítili sme šancu po góle na 1:1, ale Slovan dal hneď ďalší gól. Mali sme potom príležitosti na zdramatizovanie výsledku, ale nepodarilo sa to. Slovan si triumf postrážil, vyhral zaslúžene.""Chceli sme zvíťaziť v tomto zápase pred reprezentačnou prestávkou. Tá nám môže pomôcť, ale je to možno aj škoda, pretože sa nám teraz darí. Bola výborná atmosféra, som rád, že sme potešili divákov. Góly ma samozrejme tešia."