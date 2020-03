TIPSPORT LIGA: Majster obhájil Pohár D.Pašeka, maďarské derby pre MAC

A-skupina o 1.-6. miesto



HK Poprad - HC Košice 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)



Góly: 3. Kramár (Ró. Huna, Matúš Paločko), 17. Handlovský (Lapšanský, Brejčák), 49. Réway (Handlovský) – 42. Paršin (J. Sukeľ, Pavlin. Rozhodovali: Stano, Novák – Bogdaň, Jobbágy, vylúčení: 2:4, presilovky a oslabenia: 0:0, 3595 divákov



Poprad: Vošvrda – Larkin, Kramár, Erving, Ulrych, Brejčák, Kozák – Svitana, Réway, Handlovský – Vandas, Zagrapan, Takáč – Lapšanský, Jacobs, Mercier – Matúš Paločko, Ró. Huna, Ri. Huna



Košice: Škorvánek – Pavlin, Michalčin, Ružička, Slovák, Zeleňák, Čížek, Bučko – J. Sukeľ, Michal Chovan, Paršin – Jokeľ, Skokan, Suja – Vrábeľ, Bortňák, Milý – Faith, Eliáš, Majdan





HK Dukla Trenčín – HC'05 iClinic Banská Bystrica 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)



Góly: 48. Sládok (Špirko, Hecl) - 20. Hickmott (Jääskeläinen, Southorn), 22. Mlynarovič (Kriška, Stupka), 52. Ďatelinka (Mlynarovič, Jääskeläinen). Rozhodovali: Adamec, Kókai – Jurčiak, Soltész, vylúčení: 8:10, navyše: Bartovič 10 minút za vrazenie na mantinel), Paukovček 10 minút za bitku – Gabor 5 minút za bitku, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 3810 divákov



Trenčín: Valent – Starosta, McCormack, Stacha, Brodeur, Sládok, Bokroš, Kajínek – Sojčík, Švec, Valach – Hecl, Paukovček, Sádecký – Hlinka, Špirko, Bartovič – Ďurina, Ferényi, Krajč



Banská Bystrica: Gajan – Southorn, Mihálik, Ďatelinka, Cardwell, Owens, J.Brejčák, Nemčík – Jääskeläinen, Hickmott, Hohmann – Kriška, Mlynarovič, Stupka – Bartánus, Ihnačák, Hričina – Kabáč, Gabor, Fafrák



HKM Zvolen – HC Slovan Bratislava 2:3 pp (2:1, 0:0, 0:1 - 0:1)



Góly: 14. Tibenský (M. Halama, Žilka), 17. Zuzin (Corrin) – 2. St. Pierre (Basaraba), 54. Šedivý (R. Bondra), 62. Pance (R. Bondra) Rozhodovali: T. Orolin, Műllner – Stanzel, J. Konc ml., vylúčení: 2:5, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:1, 2320 divákov



Zvolen: T. Tomek – Stephenson, Betker, Corrin, Drgoň, Petran, Švarný, Kubát, Kurali, S. Tomko – Parks, Trotterr, Zuzin – Thompson, B. Mráz, Kelemen – Tibenský, M. Halama, Žilka - Kolenič, Tibenský, Marcinek



Slovan: Habal – Sersen, Bačík, Štajnoch, Meszároš, Carson, Šedivý, Demo, Kučný – Pance, Kytnár, R. Žitný – Basaraba, St. Pierre, R. Bondra – D. Jendek, Urbánek, Matoušek – Š. Petráš, Kukumberg, M. Sloboda

B-skupina o 7.-12. miesto



HC 07 WPC Koliba Detva - HK Dukla Ingema Michalovce 4:3 (2:1, 0:1, 2:1)



Góly: 14. Klíma (F. Fekiač), 19. Ščurko (Gachulinec), 50. Valent (Mons, Gašpar), 51. Podešva (Surový) - 12. Šimun (Lalancette, Phillips), 23. Galamboš (Ventelä), 56. Štrauch (Hvila). Rozhodovali: Štefík, Rencz (Maď.) - Rojík, Kis-Király (Maď.), vylúčení: 1:4, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:1, 488 divákov



Detva: Zalivin - Golian, F. Fekiač, Andersons, Turan, Gachulinec, Lalík, Jendroľ - Surový, Klíma, Čenka - Král, Podešva, Ščurko - Mons, Valent, Gašpar - Ľupták, V. Fekiač, Čacho



Michalovce: Trenčan - Ventelä, Pukka, Kolba, Hančák, Vorobjev, Bdžoch, Borov, Zekucja - Phillips, Lalancette, Korhonen – Šimun, Galamboš, Giľák - Mašlonka, Linet, Safaraljev - Hvila, Toma, Štrauch





HC Mikron Nové Zámky - HK Nitra 2:3 pp (1:1, 0:0, 1:1 - 0:1)



Góly: 17. Jurík (Pavúk, Fábry), 46. Mikuš (Šille, Jurík) - 8. Scheidl (Morrison, Blackwater), 57. Morrison (Blackwater), 62. Buček (McNally). Rozhodovali: Tvrdoň, Goga - Gegáň, Crman, vylúčení: 5:5, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 1214 divákov



Nové Zámky: Nechvátal – Hatala, Magovac, Drtina, Fereta, Pavúk, Mikuš, Hain, Lauro – Obdržálek, Bajtek, Rogoň – Števuliak, Holovič, Andrisík – Fábry, Šille, Jurík - Procháczka, Ondrušek, Mikula



Nitra: Burgat – M. Versteeg, Pupák, Kubka, Rácz, Morrison, Mezei, Sloboda, McNally – Lušňák, Kollár, Scheidl – Buček, Minárik, Blackwater – Csányi, Yellow Horn, Čaládi - Hrušík, Šiška, Tábi





MAC Újbuda - DVTK Jegesmedvék Miškovec 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)



Góly: 5. Orban (Szigety), 10. Klempa (Strech, Busenius), 37. Szigety (Busenius), 39. Klempa (Strech, Busenius), 56. Nagy (Sofron) - 38. Vas, 45. Beauviller (Harrison). Rozhodovali: Fridrich, Purgat - Synek, Vyšný, vylúčení: 7:6 na 2 min., navyše: Macaulay na 10 min. za hrubosť, Majoross 10 min. za nešportové správanie sa - Rodman na 10 min. za hrubosť, Harrison 10 min. za nešportové správanie sa, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0



Újbuda: Bernard - Macaulay, Carlisle, Orbán, Busenius, Bugár, Pozsgai, Fejes, Garát - Szigeti, Strech, Sofron - Terbócs, Majoross, Klempa - Kreisz, Pitt, Orban - Loczi, Nagy, Szücs



Miškovec: Rajna - D. Kiss, Ross, Vandane, Láda, Wehrs, Szirányi - Magosi, Galanisz, Beauviller - Rodman, Vas, Valchař - Vojtkó, Harrison, P. Kiss - Páterka



Tabuľka Tipsport Ligy po 6. kole nadstavbovej časti



skupina o 1.-6. miesto



1. Banská Bystrica 54 32 10 3 9 176:104 119



2. Slovan 54 29 7 5 13 186:114 106



3. Košice 54 27 9 4 14 159:113 103



4. Poprad 54 27 5 5 17 167:131 96



5. Trenčín 54 26 5 5 18 167:136 93



6. Zvolen 54 29 0 4 21 185:148 91



skupina o 7.-12. miesto



7. Michalovce 54 20 5 8 21 149:152 78



8. DVTK Miškovec 54 20 6 3 25 145:156 75



9. Nitra 54 20 3 8 23 144:154 74



10. MAC Újbuda 54 17 2 5 30 154:199 60



11. Nové Zámky 54 13 6 7 28 141:185 58



12. Detva 54 16 3 2 33 129:202 56





Bratislava 6. marca (TASR) - Hokejisti HC'05 iClinic Banská Bystrica sa v predstihu stali víťazmi základnej časti Tipsport Ligy 2019/2020 a obhájili Pohár Dušana Pašeka. Po piatkovom triumfe v Trenčíne (3:1) majú štyri kolá pred koncom nadstavbovej časti na čele nedostihnuteľný 13-bodový náskok pred druhým Slovanom Bratislava. Úradujúci majster ovládol už prvú fázu základnej časti Tipsport Ligy (po prvých 52 kolách) a zvíťazil aj vo všetkých doterajších šiestich zápasoch v nadstavbe.Banskobystričania po piatkovom 6. kole skupiny o 1. – 6. miesto vedia, že sa na nich už bodovo nemôže dotiahnuť do konca dlhodobej časti najvyššej slovenskej súťaže žiaden zo súperov a do Kaufland play off vstúpia z najvýhodnejšej prvej pozície. "" sa stali víťazmi základnej časti Tipsport Ligy doteraz dvakrát – v sezónach 2016/2017 a 2018/2019. V oboch prípadoch sa po skončení play off tešili aj z majstrovského titulu. Pohár Dušana Pašeka sa udeľuje od minulej sezóny, vlani ho získali práve Banskobystričania. Tentoraz si trofej prevezmú po stretnutí záverečného 10. kola skupiny o 1. – 6. miesto v nedeľu 15. marca na domácom ľade proti Zvolenu (začiatok o 17.00). Rekord v počte triumfov v základnej časti najvyššej slovenskej súťaže držia Košice, ktoré sa radovali z prvenstva osemkrát, naposledy v sezóne 2015/2016.Líder z Banskej Bystrice ťahá - počítajúc aj prvú fázu dlhodobej časti sezóny - už sedemzápasovú víťaznú šnúru. Druhý Slovan, ktorý vyhral vo Zvolene 3:2 po predĺžení, ukončil sériu štyroch prehier a momentálne stráca na vedúci tím trinásť bodov. Tretie Košice prehrali v piatok v Poprade 1:3 a zaostávajú za lídrom už o šestnásť bodov.V boji o siedmu a ôsmu miestenku do play off zaváhali siedme Michalovce na ľade Detvy, kde prehrali tesne 3:4. Miškovec podľahol v maďarskom derby domácemu MAC Újbuda 2:5, čo využila deviata Nitra, ktorá zvíťazila v Nových Zámkoch 3:2 po predĺžení a dotiahla sa na ôsmy Miškovec na rozdiel jedného bodu.