Mezei v Nitre pokračuje, do klubu sa po rokoch vrátil Tvrdoň

Nitra 23. júla (TASR) - Súčasťou kádra hokejistov HK Nitra bude aj v nasledujúcej sezóne kapitán Branislav Mezei. Zmluvu s tipsportligistom predĺžili i obranca Miroslav Pupák či útočníci Juraj Šiška, Erik Čaládi a Jakub Minárik. Do tímu sa po troch rokoch vracia útočník Marek Tvrdoň. Vo štvrtok o tom informovala webstránka nitrianskeho hokejového klubu.Tridsaťdeväťročný Mezei je odchovanec Nitry, po angažmánoch v KHL, českej extralige či fínskej Liige sa pod Zobor vrátil v sezóne 2014/2015 a odvtedy nepretržite velí nitrianskej defenzíve. "" uviedol prezident HK Nitra Miroslav Kováčik.V klube chcú stavať aj na ďalších hráčoch z minulosezónneho kádra. "," povedal Kováčik na adresu kvarteta Pupák, Šiška, Čaládi a Minárik. Ďalší hráči mali podpísané dlhodobejšie kontrakty, v obrane sú to Šimon Nemec a Juraj Štefanka ml., v útoku Andrej Kollár, Daniil Fominych a Lukáš Škvarek. Medzi staronových hráčov budú patriť Denis Pätoprstý a nitriansky odchovanec Marek Tvrdoň." zdôraznil Kováčik v rozhovore pre hockeynitra.com.Naopak, z Nitry odchádzajú obranca Samuel Rácz a útočník Samuel Buček, ktorý zamieril do bratislavského Slovana. "," dodal Kováčik.