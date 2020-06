Michalovce angažovali aj Šoltésa z B. Bystrice, Lalancette pokračuje

Michalovce 19. júna (TASR) - Tipsportligový klub HK Dukla Ingema Michalovce angažoval 25-ročného útočníka Dávida Šoltésa. Na Zemplíne zároveň pokračuje o rok starší Kanaďan Christophe Lalancette, s ktorým klub predĺžil zmluvu. Informovala o tom oficiálna stránka michalovského hokejového tímu.



Krídelník Šoltés pôsobil v predčasne ukončenej sezóne 2019/2020 v Banskej Bystrici. Vinou zdravotných problémov však odohral iba 26 zápasov, v ktorých mal bilanciu osem gólov a sedem asistencií. V najvyššej slovenskej súťaži už pôsobil aj v materskom klube HC Košice.



Pre stredného útočníka Lalancetteho je angažmán v Michalovciach prvým mimo Severnej Ameriky. Do klubu prišiel pred sezónou 2019/2020. Odohral v nej 55 zápasov, v ktorých získal 46 kanadských bodov za 14 gólov a 32 asistencií a v tíme nováčika Tipsport ligy bol najproduktívnejší hráč.



Na pokračovaní spolupráce s michalovskou Duklou sa dohodol aj 20-ročný obranca Alexander Zekucia. Na Zemplín prišiel pred sezónou 2019/2020, v ktorej nastúpil do 46 zápasov. Získal v nich jeden kanadský bod za asistenciu, desať trestných minút a päť plusových bodov.



Michalovský klub potvrdil angažovaním Šoltésa a predĺžením spolupráce s Lalancetteom vysoké ambície a zároveň nadviazal na nedávne výrazné posilnenie kádra. Do tímu trénera Miroslava Chudého už pribudli aj brankár Tomáš Tomek, obrancovia Vladimír Mihálik a Jurij Repe a útočníci Marek Bartánus, Jordan Hickmott, Tomáš Matoušek a Samuel Takáč. Na Zemplíne zároveň pokračujú brankár Vladimír Glosár, obrancovia Ján Ťavoda a Sameli Ventelä a útočníci Peter Galamboš, Matej Giľák, Ville Korhonen a Gabriel Spilar.