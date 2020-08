TL: Michalovce prvýkrát na ľade bez Repeho, Tirpák: Zatvoril si dvere

káder HK Dukla Ingema Michalovce:



Brankári: Vladimír Glosár, Stanislav Škorvánek, Tomáš Tomek

Obrancovia: Martin Bdžoch, Graeme McCormack (Kan.), Vladimír Mihálik, Jordon Southorn (Kan.), Ján Ťavoda, Sameli Ventelä (Fín.), Alexander Zekucia, Vojtech Zeleňák

Útočníci: Marek Bartánus, Samuel Chalupa, Peter Galamboš, Matej Giľák, Jordan Hickmott (Kan.), Ville Korhonen (Fín.), Christophe Lalancette (Kan.), Marek Mašlonka, Tomáš Matoušek, Samuel Mlynarovič, Gabriel Spilar, Dávid Šoltés, Samuel Takáč, Tomáš Török



Prišli: Škorvánek, Zeleňák (všetci Košice), Tomek (Zvolen), McCormack (Trenčín), Mihálik, Southorn, Bartánus, Hickmott, Šoltés, Mlynarovič (všetci Banská Bystrica), Matoušek (Slovan Bratislava), Takáč (Poprad)

Odišli: Filip Surák, Daniel Hančák, Lukáš Hvila (všetci Spišská Nová Ves), Igor Safaraleyev, Jakub Linet (obaja Žilina), Lukáš Toma, Lukáš Hamráček (Liptovský Mikuláš), Adam Trenčan (Zvolen), Peter Boltun (koniec kariéry), Konsta Mesikämmen (Trenčín), Marek Kolba, Damián Novický, Mikko Pukka, Dmitrij Vorobjov, Dominik Borov, Eduard Šimun, Zack Phillips, Andreas Štrauch



program prípravných zápasov HK Dukla Ingema Michalovce:



1. septembra, 15.00: Michalovce - SR "20" /Tatranský pohár, Poprad/

2. septembra, 16.00: Michalovce - Slovan Bratislava /Tatranský pohár, Poprad/

3. septembra, 19.00: Michalovce - Poprad /Tatranský pohár, Poprad/

8. septembra: Spišská Nová Ves - Michalovce /Kaufland Supercup/

10. septembra: Michalovce - Poprad /Kaufland Supercup/

15. septembra: Michalovce - Košice /Kaufland Supercup/

17. septembra: Michalovce - Miškovec

29. septembra: Humenné - Michalovce

Michalovce 17. augusta (TASR) - Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce odštartovali spoločnú prípravu na ľade bez obrancu Jurijho Repeho a útočníka Christophea Lalancetteho, ktorý čakal na výsledky testu na COVID-19. Repe sa napriek platnej zmluve nepripojí k mužstvu a klub s ním už nepočíta. "" uviedol manažér michalovskej Dukly Peter Tirpák.Repe mal byť jednou z mnohých nových tvárí v michalovskom kádri. "" poznamenal Tirpák.Napriek neúčasti slovinského reprezentanta je v defenzíve viacero osvedčených tvárí, ktoré by mali priniesť nadpriemernú tipsportligovú kvalitu. K Jordonovi Southornovi či Vladimírovi Mihálikovi nedávno pribudol aj produktívny Graeme McCormack, ktorý má za sebou produktívne sezóny v Nitre i Trenčíne. "" prezradil Tirpák. Hráči aj realizačný tím absolvovali počas uplynulého týždňa nielen prípravu "na suchu," ale aj testovanie na COVID-19.Všetci mali negatívny výsledok, na "čakačke" ostal už iba Kanaďan Lalancette. Tím bude v najbližšom období trénovať dvojfázovo rozdelený na dve skupiny. Tréner Miroslav Chudý má k dispozícii 30 hráčov, na ktorých videl nadšenie z návratu na ľad: "."Jedným z lídrov obmeneného tímu by mal byť obranca Vladimír Mihálik, ktorý po štyroch rokoch v Banskej Bystrici zamieril do Michaloviec: "."Pôsobisko zmenil aj útočník Samuel Takáč, ktorý prišiel z Popradu. "" poznamenal Takáč.