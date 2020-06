Michalovce získali aj Škorváneka a Zeleňáka, Boltun ukončil kariéru

Michalovce 25. júna (TASR) - Tipsportligový hokejový klub HK Dukla Ingema Michalovce angažoval 24-ročného brankára Stanislava Škorváneka a o dva roky mladšieho obrancu Vojtecha Zeleňáka. Obaja pôsobili v sezóne 2019/2020 v HC Košice. Michalovský klub informoval o nových akvizíciách na oficiálnej stránke.



Odchovanec Žiliny Škorvánek zmenil pôsobisko po tom, čo tri roky pôsobil v HC Košice. U "oceliarov" mal dlhodobo pozíciu brankárskej dvojky. V predčasne ukončenom ročníku 2019/2020 nastúpil na 12 zápasov, v ktorých mal 91,5-percentnú úspešnosť zásahov a dosiahol v nich priemer 2,25 inkasovaných gólov. V najvyššej slovenskej súťaži už nastupoval aj za Nové Zámky a HK Orange 20. V novom klube vytvorí brankársku dvojicu s Tomášom Tomekom, ktorý prišiel zo Zvolena.



Po jednej sezóne v drese materského klubu zmenil pôsobisko aj urastený obranca Zeleňák. Sezónu 2019/2020 mu prekazili aj zdravotné problémy, pre ktoré odohral iba 33 zápasov. Získal v nich 6 kanadských bodov za asistencie a 3 plusové body v hodnotení +/-.



Okrem Škorváneka a Zeleňáka nabral smer z Košíc do Michaloviec aj slovinský obranca Jurij Repe, ktorého michalovský klub angažoval pred dvomi týždňami.



Michalovský klub angažoval v nedávnom období viacerých skúsených hráčov. Napriek tomu chce dať šancu aj viacerým mladíkom. „Do prípravy chceme zapojiť aj nádejných juniorov Adama Stripaia, Jakuba Ragana, Lukáša Lačného a Mateja Farkaša. Rátame aj s Dominikom Borovom, ten mal však nedávno operované rameno. Okrem nich sme chceli dať šancu aj odchovancovi michalovského hokeja Petrovi Boltunovi, ktorý uplynulé dva roky pauzoval pre operácie kolena. Ten nám ale oznámil, že už nebude pokračovať v hráčskej kariére,“ uviedol manažér klubu Peter Tirpák.



Spomínaný Peter Boltun sa s profesionálnym hokejom rozlúčil vo veku 27 rokov. Od roku 2018 ho výrazne limitovali zdravotné problémy, ktoré mu napriek snahe nedovolili vrátiť sa do súťažného kolotoča. Jeho kariéra sa odvíjala výlučne v slovenských ligách. V najvyššej súťaži odohral za Košice, Poprad a projekt HK Orange 20 celkovo 314 zápasov, v ktorých získal 117 kanadských bodov za 54 gólov a 63 asistencií. V roku 2011 reprezentoval SR na MS hráčov do 18 rokov.