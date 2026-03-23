Banská Bystrica zvíťazila nad Košicami 3:2

.
Na archívnej snímke Michal Kabáč. Foto: TASR - Dušan Hein

Na postup do semifinále stačí Bystričanom jedna výhra.

Banská Bystrica 23. marca (TASR) - Hokejisti HC MONACObet Banská Bystrica zvíťazili vo štvrtom štvrťfinálovom zápase play off Tipsport ligy nad HC Košice 3:2 po predĺžení a nájazdovom rozstrele. V sérii hranej na štyri víťazné duely tak vedú už 3:1. Piate stretnutie je na programe vo štvrtok na ľade Košíc.

Na postup do semifinále stačí Bystričanom jedna výhra. Ani jedno z doterajších stretnutí sa neskončilo v riadnom hracom čase. Tím z východu republiky oproti predošlému duelu poslal do bránky Jurčáka namiesto Riečického a stále hral bez zraneného Luntera. Domáci mierne pozmenili útočné formácie, čo sa im vyplatilo.

Prvá tretina s množstvom šancí priniesla tri góly. Do vedenia išli domáci pri avizovanom vylúčení hráča hostí, keď sa pri pravej žrdi presadil voľný Myklucha. Oceliari odpovedali o 13 sekúnd po vyhratom buly, keď z vrchu kruhu švihom prekonal Rabčana Jellúš. Obrat na 1:2 zariadil v presilovke pri ľavej žrdi pohodlne Mikúš a keďže po teči Kukuču zvonila žŕdka a v strednom dejstve sa navyše Bystričania oslabili o Česánka po päťminútovom treste plus do konca zápasu za krošček, Košiciam sa naskytla aj presilovka o dvoch hráčov. Tutovku Mikúša zlikvidoval Rabčan, ktorý v tretej časti neinkasoval ani počas dvoch oslabení. Dal tímu šancu na vyrovnanie, ktoré prišlo 35 sekúnd pred koncom v hre bez brankára v šestici. Kabáč zamietol vyrazený puk za Jurčáka a zariadil štvrté predĺženie v sérii. V ňom Mikúš nevyužil dve veľké šance v presilovke a tak sa muselo rozhodnúť v samostatných nájazdoch. V nich zariadil víťazný zásah pre Banskú Bystricu Šoltés.



Tipsport liga

štvrťfinále play off - 4. zápas /hrané na 4 víťazstvá/

HC MONACObet Banská Bystrica – HC Košice 3:2 pp a sn (1:2, 0:0, 1:0 – 0:0, 1:0)

Góly: 5. Myklucha (Česánek, Michalčin), 60. Kabáč (Lee, Galipeau) Šoltés (rozh. sam. nájazd) – 5. Jellúš (Krivošík), 13. Mikúš (Petráš, Chovan). Rozhodcovia: Crman, T. Orolin – Kacej, M. Orolin, vylúčení na dve min.: 5:7, vyššie tresty: 35. Česánek 5 + DKZ za krošček, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2536 divákov

/stav série: 3:1/
.

