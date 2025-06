Najvyššia slovenská súťaž opäť ponesie názov Tipsport liga

Bratislava 9. júna (TASR) - Najvyššia slovenská hokejová súťaž ponesie od novej sezóny opäť názov Tipsport liga. Tipsport po piatich rokoch strieda v pozícii generálneho partnera spoločnosť Tipos. Tá naďalej zostáva titulárnym partnerom Slovenskej hokejovej ligy.



Stávková spoločnosť Tipsport zvíťazila v oficiálnom tendri, čo znamená, že súťaž ponesie jej meno na obdobie piatich rokov.„Chceli by sme byť silným partnerom a motivovať ľudí, aby prišli na štadión. Oslavujeme 20. výročie a polovicu z tohto obdobia podporujeme najvyššiu slovenskú súťaž,“ uviedol na pondelkovej tlačovej konferencii riaditeľ Tipsport SK Martin Tabák. Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) sa teší z návratu staronového generálneho partnera. „Očakávam, že sa nám zabezpečí finančná stabilita pre kluby. Filozofiou je, aby bola liga, čo najatraktívnejšia. Verím, že tímy bude využívať veľa mladých hráčov a pomôžu budúcnosti slovenského hokeja. Vychovajú dosť mien, ktoré budú súčasťou reprezentácie. Hádam bude v súťaži hrať aj mnoho zaujímavých zahraničných hráčov,“ povedal prezident SZĽH Miroslav Šatan.



Súťaž bude mať nové logo a aj vizuálnu identitu súťaže. „Základom bolo, aby to súviselo s Tipsportom a identita fungovala päť rokov. Pozerali sme sa na historický prierez jednotlivých lóg. Všade bola silueta hokejistu. Rozmýšľali sme, v čom môže byť hokej jedinečný a môže mať to logo pridanú hodnotu. Hľadali sme vizuálny prvok, ktorý znamená „iskrenie“. Ak je niečo špecifické pre ligu, je vyrovnanosť a každý sa môže stať víťazom. Slogan je „liga, kde to žije“. Symbolom je iskra, ktorá je dôvodom, prečo idem na hokej,“ zdôraznil Pavol Kyselica, ktorý bol autorom celého vizuálu.



V ročníku 2025/2026 bude mať Tipsport liga opäť dvanásť účastníkov. Prešov sa vrátil medzi elitu po dvoch sezónach v Slovenskej hokejovej lige (SHL) a nahradil v nej Nové Zámky, ktoré sa s najvyššou súťažou rozlúčili po po deviatich rokoch.