Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 7. október 2025Meniny má Eliška
< sekcia Šport

Nitra angažovala ruského obrancu Kostenka

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dvadsaťtriročného Kostenka draftoval v roku 2021 tím NHL Montreal Canadiens, v zámorských súťažiach však neodohral ani jeden zápas.

Autor TASR
Nitra 7. októbra (TASR) - Slovenský hokejový klub HK Nitra angažoval ruského obrancu Dmitrija Kostenka. V utorok o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.

Dvadsaťtriročného Kostenka draftoval v roku 2021 tím NHL Montreal Canadiens, v zámorských súťažiach však neodohral ani jeden zápas. V ročníku 2022/2023 mal na konte 52 duelov v drese Kunlunu Red Star a uplynulé dve sezóny strávil v druhej najvyššej ruskej súťaži. Do Nitry prišiel z tímu Chimik Voskresensk.
.

Neprehliadnite

LITERÁRNY SVET SMÚTI: Nečakane zomrela známa spisovateľka

Nobelovu cenu za medicínu získali Brunkowová, Ramsdell a Sakaguči

OTESTUJTE SA: Uhádnete slovenský hit podľa jednej vety z textu?

HRABKO: Novela ústavy uspela, lebo tí, čo boli proti, neurobili nič