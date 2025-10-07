< sekcia Šport
Nitra angažovala ruského obrancu Kostenka
Dvadsaťtriročného Kostenka draftoval v roku 2021 tím NHL Montreal Canadiens, v zámorských súťažiach však neodohral ani jeden zápas.
Autor TASR
Nitra 7. októbra (TASR) - Slovenský hokejový klub HK Nitra angažoval ruského obrancu Dmitrija Kostenka. V utorok o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.
Dvadsaťtriročného Kostenka draftoval v roku 2021 tím NHL Montreal Canadiens, v zámorských súťažiach však neodohral ani jeden zápas. V ročníku 2022/2023 mal na konte 52 duelov v drese Kunlunu Red Star a uplynulé dve sezóny strávil v druhej najvyššej ruskej súťaži. Do Nitry prišiel z tímu Chimik Voskresensk.
Dvadsaťtriročného Kostenka draftoval v roku 2021 tím NHL Montreal Canadiens, v zámorských súťažiach však neodohral ani jeden zápas. V ročníku 2022/2023 mal na konte 52 duelov v drese Kunlunu Red Star a uplynulé dve sezóny strávil v druhej najvyššej ruskej súťaži. Do Nitry prišiel z tímu Chimik Voskresensk.