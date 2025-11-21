< sekcia Šport
Nitra zdolala Prešov a upevnila si post lídra, Žilina prehra
Hokejisti HC Košice zvíťazili nad Žilinou 4:2.
Autor TASR
Bratislava 21. novembra (TASR) - Hokejisti Nitry potvrdili v piatkovom dueli 21. kola Tipsport ligy úlohu favorita, keď nad posledným tímom tabuľky z Prešova vyhrali na svojom ľade 4:2. Upevnili si tak post lídra súťaže, na čele tabuľky majú už sedembodový náskok.
Už po prvej tretine viedli „corgoni“ dvojgólovým rozdielom, keď sa do streleckej listiny zapísali Lacka a z presilovky Krištof. V druhej perióde sa okrem domáceho Bubelu dostali k slovu už aj hostia a zásluhou Giľáka a Rapuzziho skresali manko. Herne dominantných Nitranov však na ceste k víťazstvu nezastavilo ani zranenie brankára Fergusona. Poistku pre favorita pridal v početnej výhode Paulovič.
Hokejisti HC Košice zvíťazili nad Žilinou 4:2. V tabuľke sa posunuli na priebežné 2. miesto práve pred piatkového súpera, ktorého preskočili vďaka lepšiemu skóre. Vlci však odohrali o jeden zápas menej. Hráči Slovana Bratislava prehrali na ľade HK 32 Liptovský Mikuláš 3:4 po samostatných nájazdoch, hoci v polovici zápasu ešte viedli 3:0. O zisku dvoch bodov pre domácich rozhodol v nájazdovom rozstrele Jakub Sukeľ.
Michalovce uspeli na domácom ľade proti Dukle Trenčín 4:2. Dva góly vsietil kanadský útočník Marc-Olivier Roy. Hokejisti Zvolena prehrali tretí zápas za sebou, keď podľahli doma Popradu 2:3 po predĺžení. Tím spod Tatier vyhral štvrtý zápas v sérii a odlepil sa z predposlednej priečky. Duel medzi Spišskou Novou Vsou a Banskou Bystricou odložili pre maródku v tíme hostí.
Tipsport liga - 21. kolo:
HK Dukla Michalovce - HK Dukla Trenčín 4:2 (0:0, 3:2, 1:0)
Gólye: 21. Spodniak (Virtanen, Welsh), 29. Roy (Svitana, Fominych), 39. Roy (Welsh, Virtanen), 58. Virtanen – 24. Lapšanský (Bezúch, Mikuš), 35. Krajčovič (Krajč, Mikuš). Rozhodovali: Orolin, Lesay – Tvrdoň, Stanzel, vylúčení: 5:4 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0.
Michalovce: Glosár – Welsh, Marcinko, Bindulis, Kubka, Roman, Macejko, Rimko – Virtanen, Roy, Spodniak – Safaralejev, Lichanec, Michnáč – Fominych, Hrabčák, Svitana – Varga, Bartánus, Stahoň
Trenčín: Junca – Mikuš, Goljer, Laurenčík, Drgoň, Starosta, Hatala, Maruna, Hrenák – Bellerive, Varone, Dudáš – Ahl, Vitolinš, Descheneau – Lapšanský, Šiška, Bezúch – Hudec, Krajč, Krajčovič
HC Košice - Vlci Žilina 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Góly: 17. Rosandič (Mikúš), 24. Petráš, 37. Havrila (Lamper, Šedivý), 59. Mikúš - 3. Ranford (Kosmachuk, Chicoine), 57. Korczak (Chicoine, Kolenič). Rozhodcovia: Štefik, Žák - Pribula, Šoltés, vylúčení: 5:4 na 2 min., navyše Kosmachuk (Žil.) 5 min. + DKZ za seknutie, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 3689 divákov.
Košice: Jurčák - Bučko, Rosandič, Ferenc, Dachnovskij, A. Bartoš, Šedivý - Mikúš, Krivošík, Petráš - Lamper, Havrila, Rogoň - Jellúš, Kohút, Plochotnik - Kvietok, Varga, Liščinský - J. Bartoš
Žilina: LaCouvee - Holenda, Pobežal, Korenčík, Djakov, Vajko, Chicoine - Kolenič, Korczak, Ranford - Kosmachuk, Baláž, Tkáč - Juščák, Šmida, Dej - Vašaš, Galamboš, Dubravík
HK Nitra - HC Prešov 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)
Góly: 15. Lacka (Stacha, Okoličány), 19. Krištof (Osburn, Paulovič), 33. Bubela (Vitaloš, Kalman), 47. Paulovič (Krištof, Osburn) – 27. Giľák (MacDougall, Avcin), 38. Rapuzzi (Avcin, Giľák). Rozhodcovia: Čahoj, Crman – Hajnik, Tichý, vylúčení: 2:8 na 2 min., presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 2578 divákov.
Nitra: Ferguson (44. Krčmár) – Kalman, Osburn, Carmichael, Kostenko, Stacha, Vitaloš, Bača, Bajtek – Passolt, Krištof, Paulovič – Nemec, Chrenko, Jackson – Okoličány, Čederle, Lacka – Molnár, Bubela, Hrnka
Prešov: Vyletelka – Suja, Ullman, Nátny, MacDougall, Brejčák, Pulščák – Avcin, Rapuzzi, Giľák – Jokeľ, Rockwood, Fejes – Chalupa, Paločko, Valigura – Blaško, Bačo, Frič
HKM Zvolen - HK Poprad 2:3 pp (0:1, 1:0, 1:1 – 0:1)
Góly: 32. Hecl (Fekiač), 49. Jääskeläinen (Cassels) – 15. Šotek (Bjalončík, Lefebvre), 50. Malina (Bjalončík, Belányi), 62. Urbánek (Sproul). Rozhodovali: Baluška, Výleta – Jedlička, Gegáň, vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1496 divákov.
Zvolen: Kantor – Valach, Brejčák, Wesley, Beňo, Fairbrother, Pišoja, Golian – Marcinek, Šramaty, Macek – Jääskeläinen, Cassels, Kudrna – Lunter, Fekiač, Hecl – Csányi, Faith, Kukos
Poprad: Belányi – Lefebvre, Sproul, Malina, Bodák, Nemčík, Fereta – Bjalončík, Cracknell, Calof – Výhonský, Suchý, Török – Nauš, Urbánek, Šotek – Majdan, Kundrík, Stanček
HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Slovan Bratislava 4:3 pp a sn (0:0, 1:3, 2:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 33. Ferkodič (Fekiač, Flood), 44. Cormier (Sukeľ), 53. Záborský (Robertson, Cormier), rozh. nájazd Sukeľ - 26. Fabuš (Elson, Dmowski), 28. Acolatse (Takáč, O'Connor), 29. Pecararo (O'Connor, Dmowski). Rozhodovali: Hronský, Kocúr – Knižka, Hercog, vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky: 2:2, oslabenia 0:0.
Liptovský Mikuláš: Houser – Lalík, Robertson, Flood, Fekiač, Kotvan, Bíly, Sejna – Záborský, Uhrík, Réway – Sukeľ, Cormier, Ferkodič – Ibragimov, Tritt, Vojtech – Nespala, Vankúš, Šandor
Slovan: Andrisík – Marier, O'Connor, Brincko, Acolatse, Bačík, Kráľovič, Fabuš – Takáč, Peterek, Varga – Dmowski, Elson, Bondra – Pecararo, Solenský, Petriska – Kukumberg, Preisinger, Jendek
Tabuľka po 21. kole:
1. Nitra 21 14 2 1 4 74:46 47
2. Košice 21 11 1 5 4 70:48 40
3. Žilina 20 11 3 1 5 69:52 40
4. Slovan Bratislava 20 8 6 3 3 74:62 39
5. Banská Bystrica 20 9 2 2 7 68:52 33
6. Liptovský Mikuláš 21 6 4 4 7 65:71 30
7. Zvolen 21 6 3 4 8 66:67 28
8. Trenčín 21 6 2 4 9 46:56 26
9. Poprad 21 6 2 2 11 58:64 24
10. Michalovce 21 6 2 2 11 60:75 24
11. Spišská Nová Ves 20 7 1 1 11 45:60 24
12. Prešov 20 5 1 0 15 46:86 17
