Obranca Brejčák predĺžil zmluvu v HK Poprad

Poprad 19. júla (TASR) - Slovenský hokejový obranca Daniel Brejčák predĺžil zmluvu s HK Poprad. "Rokovania boli neobvykle dlhé, ale na dobré sa čaká. Dopadlo to dobre a ja som šťastný, že ostávam doma," uviedol pre hkpoprad.sk.



Brejčák strávil v materskom Poprade prevažnú časť doterajšej kariéry. V najvyššej slovenskej súťaži obliekal aj dresy Košíc a Žiliny, v sezóne 2014/2015 si krátko vyskúšal hokej v Taliansku. V Poprade strávil aj uplynulé tri sezóny. V predčasne ukončenom ročníku 2019/2020 dosiahol v 46 zápasoch bilanciu 1 gól, 11 asistencií a 16 plusových bodov v hodnotení +/-.



"Veril som, že sa dohodneme a nechcel som riešiť iné veci. Každý hovorí, že tu máme nedokončenú robotu, tak ju treba dokončiť. V Poprade nám ten titul doteraz nebol súdený. Vedie k tomu dlhá a náročná cesta. Klamal by som, keby som povedal, že nemám cieľ vyhrať s Popradom majstrovský pohár. Treba ísť skromne krok po kroku a verím tomu, že náš tím bude schopný naplniť ambície. Je to ako domček z kariet - stratíte kartu a môže sa všetko zrútiť," uviedol Brejčák, ktorý v najvyššej slovenskej súťaži odohral už 634 zápasov.