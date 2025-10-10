< sekcia Šport
Poprad s ôsmou prehrou v rade, majster vyhral u nováčika
Svoju pozíciu v tabuľke si v piatok upevnili aj hráči Banskej Bystrice, ktorí figurujú na 3. mieste o skóre pred Slovanom Bratislava.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 10. októbra (TASR) - Hokejisti HK Nitra sú po 10. kole na čele tabuľky Tipsport ligy o dva body pred Žilinou. Na chvoste je naďalej Poprad, ktorý má po desiatich zápasoch iba štyri body a bilanciu si nevylepšil ani v domácom súboji so Zvolenom.
Nitrania zvíťazili v piatok na ľade Prešova 4:0 a dosiahli ôsme víťazstvo v rade. Premiéru v prešovskom drese absolvoval útočník Matej Giľák, vo farbách Nitry debutoval obranca Dmitrij Kostenko. Brankár Nitry Jasper Patrikainen vychytal prvé čisté konto v slovenskej extralige.
Poprad druhýkrát za sebou inkasoval šesť gólov a proti Zvolenu si na domácom ľade pripísal najvyššiu prehru v sezóne. Výsledok 1:6 znamenal ôsmu prehru „kamzíkov“ v sérii. Odchovanec a dlhoročný hráč Popradu Daniel Brejčák prispel k presvedčivému víťazstvu Zvolena svojím prvým gólom v sezóne. Dosiahol ho kurióznym spôsobom, keď od červenej čiary nahodil puk na mantinel, no ten sa odrazil do prázdnej bránky Popradu, keďže brankár Slávik vykorčuľoval za bránku.
Hokejisti Žiliny potvrdili, že sú najlepší tím na domácom ľade. Nad úradujúcim majstrom HC Košice zvíťazili 5:2, keď základ triumfu položili v 2. tretine, v ktorej sa dostali do vedenia 3:0. Do zostavy hostí sa po zdravotných problémoch vrátil útočník Simon Jellúš, ktorý v 33. minúte strelil svoj prvý gól v slovenskej extralige. Košice prehrali štvrtý duel z uplynulých piatich.
Svoju pozíciu v tabuľke si v piatok upevnili aj hráči Banskej Bystrice, ktorí figurujú na 3. mieste o skóre pred Slovanom Bratislava. „Barani“ zvíťazili na domácom ľade nad Spišskou Novou Vsou 5:2, keď o triumfe rozhodli tromi gólmi v rozmedzí od 49. do 51. minúty. Útočník Carter Turnbull si dvomi bodmi (1+1) upevnil pozíciu najproduktívnejšieho hráča extraligy (18) a aj najlepšieho strelca (12). Spišiaci prehrali po dvoch víťazstvách.
Najproduktívnejší hráč michalovského tímu Marc-Olivier Roy sa asistenciami podieľal na všetkých troch góloch svojho mužstva, ktoré triumfovalo na ľade Trenčína 3:2 po predĺžení. Tri kanadské body získal aj Jordan Martel (2+1), ktorý v 60. minúte poslal duel do predĺženia a po 27. minútach ho ukončil víťazným gólom.
Duel Slovana Bratislava s Liptovským Mikulášom bol vzhľadom na formu oboch tímov jeden zo šlágrov piatkového programu. Liptáci viedli 2:0 aj 3:1, no kapitán domácich Tomáš Marcinko štyrmi bodmi (2+2) v tretej tretine nasmeroval duel do predĺženia. Víťazný gól napokon strelil Róbert Varga v samostatných nájazdoch. Slovan dosiahol siedme víťazstvo za sebou, naopak Liptáci prehrali prvýkrát po štyroch víťazstvách.
Nitrania zvíťazili v piatok na ľade Prešova 4:0 a dosiahli ôsme víťazstvo v rade. Premiéru v prešovskom drese absolvoval útočník Matej Giľák, vo farbách Nitry debutoval obranca Dmitrij Kostenko. Brankár Nitry Jasper Patrikainen vychytal prvé čisté konto v slovenskej extralige.
Poprad druhýkrát za sebou inkasoval šesť gólov a proti Zvolenu si na domácom ľade pripísal najvyššiu prehru v sezóne. Výsledok 1:6 znamenal ôsmu prehru „kamzíkov“ v sérii. Odchovanec a dlhoročný hráč Popradu Daniel Brejčák prispel k presvedčivému víťazstvu Zvolena svojím prvým gólom v sezóne. Dosiahol ho kurióznym spôsobom, keď od červenej čiary nahodil puk na mantinel, no ten sa odrazil do prázdnej bránky Popradu, keďže brankár Slávik vykorčuľoval za bránku.
Hokejisti Žiliny potvrdili, že sú najlepší tím na domácom ľade. Nad úradujúcim majstrom HC Košice zvíťazili 5:2, keď základ triumfu položili v 2. tretine, v ktorej sa dostali do vedenia 3:0. Do zostavy hostí sa po zdravotných problémoch vrátil útočník Simon Jellúš, ktorý v 33. minúte strelil svoj prvý gól v slovenskej extralige. Košice prehrali štvrtý duel z uplynulých piatich.
Svoju pozíciu v tabuľke si v piatok upevnili aj hráči Banskej Bystrice, ktorí figurujú na 3. mieste o skóre pred Slovanom Bratislava. „Barani“ zvíťazili na domácom ľade nad Spišskou Novou Vsou 5:2, keď o triumfe rozhodli tromi gólmi v rozmedzí od 49. do 51. minúty. Útočník Carter Turnbull si dvomi bodmi (1+1) upevnil pozíciu najproduktívnejšieho hráča extraligy (18) a aj najlepšieho strelca (12). Spišiaci prehrali po dvoch víťazstvách.
Najproduktívnejší hráč michalovského tímu Marc-Olivier Roy sa asistenciami podieľal na všetkých troch góloch svojho mužstva, ktoré triumfovalo na ľade Trenčína 3:2 po predĺžení. Tri kanadské body získal aj Jordan Martel (2+1), ktorý v 60. minúte poslal duel do predĺženia a po 27. minútach ho ukončil víťazným gólom.
Duel Slovana Bratislava s Liptovským Mikulášom bol vzhľadom na formu oboch tímov jeden zo šlágrov piatkového programu. Liptáci viedli 2:0 aj 3:1, no kapitán domácich Tomáš Marcinko štyrmi bodmi (2+2) v tretej tretine nasmeroval duel do predĺženia. Víťazný gól napokon strelil Róbert Varga v samostatných nájazdoch. Slovan dosiahol siedme víťazstvo za sebou, naopak Liptáci prehrali prvýkrát po štyroch víťazstvách.
Tipsport liga - 10. kolo:
Vlci Žilina - HC Košice 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Góly: 18. Korczak (Ranford), 23. Dubravík (Juščák, Chicoine), 25. Korczak (Ranford, Kolenič), 43. Kolenič, 60. Vašaš (Koyš, Pobežal) - 33. Jellúš (Kvietok), 57. Petráš (Repčík, Krivošík). Rozhodcovia: Baluška, Novák - Vyšný, Kacej, vylúčení: 3:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 3122 divákov.
Žilina: LaCouvee - Holenda, Miller, Gachulinec, Pobežal, Korenčík, Chicoine, Šmida - Kolenič, Korczak, Ranford - Kosmachuk, Dej, Mucha - Juščák, Baláž, Dubravík - Vašaš, Galamboš, Koyš
Košice: Riečický (25. Juščák) - Bučko, Rosandič, Ferenc, Dachnovskij, A. Bartoš, Šedivý, Mitro - Mikúš, Chovan, Petráš - Krivošík, Repčík, Plochotnik - Lamper, Havrila, Rogoň - Blaško, Jellúš, Kvietok
HK Poprad - HKM Zvolen 1:6 (0:3, 1:1, 0:2)
Góly: 37. Sproul (Török, Bracco) – 1. Macek (Beňo, Šramaty), 4. Marcinek (Zuzin, Beňo), 6. Zuzin (Kudrna, Brejčák), 39. Brejčák (Kobolka, Marcinek), 55. Kowalczyk (Marcinek, Wesley), 57. Kudrna (Šramaty, Zuzin). Rozhodcovia: Klejna, Krajčík - Pribula, Knižka, vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:1, 1728 divákov.
Poprad: Belányi (6. Slávik) – Nemčík, Sproul, Lefebvre, Fereta, Kolba – Nauš, Cracknell, Calof – Török, Bjalončík, Bracco – Majdan, Suchý, Šotek – Kundrik, Výhonský, Gabor
Zvolen: Kantor – Valach, Beňo, Wesley, Kowalczyk, Kobolka, Brejčák, Rausa, Hybský – Jääskeläinen, Cassels, Troock – Kudrna, Zuzin, Hecl – Marcinek, Šramaty, Macek – Lunter, Žiak, Kukos
HC Prešov - HK Nitra 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)
Góly: 7. Osburn (Passolt, Krištof), 10. Osburn (Passolt, Krištof), 46. Jackson (Chrenko, Lacka), 50. Okoličány (Kostenko, Lacka). Rozhodcovia: Rojík, Kocúr - Jurčiak, Staššák, vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1296 divákov.
Prešov: Janus - Tumanovs, Kozák, Karaffa, Novota, Semaňák, Hudec - Hannoun, Rapuzzi, Fejes - Bačo, Buncis, Zabusovs - Giľák, Šille, Valigura - Chalupa, Štetka, Jokeľ
Nitra: Patrikainen - Osburn, Mezei, Kostenko, Carmichael, Vitaloš, Stacha, Kalman, Bača - Paulovič, Krištof, Passolt - Kováč, Bubela, Jackson - Lacka, Čederle, Okoličány - Bajtek, Chrenko, Nemec
HC MONACObet Banská Bystrica - HK Spišská Nová Ves 5:2 (1:0, 0:1, 4:1)
Góly: 3. Faith (Myklucha, Lucas), 49. Jasenec (Kabáč, Michalčin), 50. Myklucha (Faith, Turnbull), 51. Valach (Kabáč, Zeleňák), 55. Turnbull (Lucas, Myklucha) - 28. Rockwood (Laferriere, Tychonick), 58. Tychonick. Rozhodcovia: J. Konc ml., Výleta - M. Orolin, Hajnik, vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0, 2115 divákov.
Banská Bystrica: Rabčan – Lucas, Galipeau, Lee, Žabka, Michalčin, Zeleňák – Turnbull, Myklucha, Faith – Kukuča, Gron, Šoltés – Valach, Zigo, Kabáč – Dej, Ondrušek, Matoušek – Tomka
Spišská Nová Ves: Valluš (51. Godla) – Romaňák, Tychonick, Žiak, Ališauskas, Groch, Barcík, Belluš, Tóth – Rapáč, Giroux, Teasdale – Laferriere, Rockwood, Drábek – Števuliak, Viedenský, Džugan – Stas, Bortňák, Turanský
HK Dukla Trenčín - HK Dukla Michalovce 2:3 pp (1:0, 1:1, 0:1 - 0:1)
Góly: 6. Drgoň (Vitolinš, Mikuš), 28. Lapšanský (Šiška, Hatala) – 24. Virtanen (Roy, Martel), 60. Martel (Roy, Welsh), 61. Martel (Roy). Rozhodcovia: Jobbágy, Žák - Tvrdoň, Hercog, vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 2068 divákov.
Trenčín: Hrenák – Hlaváč, Drgoň, Mikuš, Hatala, Starosta, Goljer, Dudáš, Laurenčík – Ahl, Bellerive, Josling – Záborský, Šiška, Lapšanský – Hudec, Krajč, Krajčovič – Bezúch, Kalis, Vitolinš
Michalovce: Glosár – Welsh, Bindulis, Lindelöf, Marcinko, Meliško, Macejko, Roman – Virtanen, Roy, Martel – Michnáč, Kytnár, Varga – Spodniak, Svitana, Bartánus – Faith, Lichanec, Hrabčák
HC Slovan Bratislava - HK 32 Liptovský Mikuláš 6:5 pp a sn (1:2, 0:1, 4:2 - 0:0, 1:0)
Góly: 19. Fabuš (Kráľovič, Petriska), 45. Marcinko (Kráľovič, Takáč), 45. Varga (Fabuš, Marcinko), 46. Varga (Marcinko), 56. Marcinko, rozh. nájazd Varga - 4. Vojtech (Cormier, Sukeľ), 5. Ferkodič (Tritt, Flood), 28. Vankúš (Lalík, Kotvan), 46. Šandor (Elynuik, Réway), 49. Elynuik (Réway). Rozhodcovia: Štefik, T. Orolin - Šoltés, Tichý, vylúčení: 5:4 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 4070 divákov.
Slovan Bratislava: Kiviaho - O´Connor, Maier, Acolatse, Bačik, Kráľovič, Fabuš, Ličko - Bondra, Elson, Dmowski - Varga, Marcinko, Takáč - Jendek, Peterek, Shinnimin - Petriska, Preisinger, Kukumberg
Liptovský Mikuláš: Lebedeff - Robertson, Lalík, Bíly, Flood, Fekiač, Jendroľ, Sejna, Kadlubiak - Nespala, Cormier, Sukeľ - Šandor, Elynuik, Réway - Vojtech, Tritt, Ferkodič - Kotvan, Uhrík, Vankúš
tabuľka po 10. kole:
1. Nitra 10 7 1 1 1 32:23 24
2. Žilina 10 7 0 1 2 29:18 22
3. Banská Bystrica 10 6 1 1 2 38:24 21
4. Slovan Bratislava 10 4 4 1 1 42:29 21
5. Liptovský Mikuláš 10 4 2 2 2 34:33 18
6. Trenčín 10 3 2 3 2 25:25 16
7. Košice 10 4 0 3 3 33:26 15
8. Spišská Nová Ves 10 4 1 0 5 22:28 14
9. Zvolen 10 3 1 1 5 32:30 12
10. Michalovce 10 1 2 0 7 25:37 7
11. Prešov 10 2 0 0 8 15:38 6
12. Poprad 10 1 0 1 8 24:40 4
Vlci Žilina - HC Košice 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Góly: 18. Korczak (Ranford), 23. Dubravík (Juščák, Chicoine), 25. Korczak (Ranford, Kolenič), 43. Kolenič, 60. Vašaš (Koyš, Pobežal) - 33. Jellúš (Kvietok), 57. Petráš (Repčík, Krivošík). Rozhodcovia: Baluška, Novák - Vyšný, Kacej, vylúčení: 3:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 3122 divákov.
Žilina: LaCouvee - Holenda, Miller, Gachulinec, Pobežal, Korenčík, Chicoine, Šmida - Kolenič, Korczak, Ranford - Kosmachuk, Dej, Mucha - Juščák, Baláž, Dubravík - Vašaš, Galamboš, Koyš
Košice: Riečický (25. Juščák) - Bučko, Rosandič, Ferenc, Dachnovskij, A. Bartoš, Šedivý, Mitro - Mikúš, Chovan, Petráš - Krivošík, Repčík, Plochotnik - Lamper, Havrila, Rogoň - Blaško, Jellúš, Kvietok
HK Poprad - HKM Zvolen 1:6 (0:3, 1:1, 0:2)
Góly: 37. Sproul (Török, Bracco) – 1. Macek (Beňo, Šramaty), 4. Marcinek (Zuzin, Beňo), 6. Zuzin (Kudrna, Brejčák), 39. Brejčák (Kobolka, Marcinek), 55. Kowalczyk (Marcinek, Wesley), 57. Kudrna (Šramaty, Zuzin). Rozhodcovia: Klejna, Krajčík - Pribula, Knižka, vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:1, 1728 divákov.
Poprad: Belányi (6. Slávik) – Nemčík, Sproul, Lefebvre, Fereta, Kolba – Nauš, Cracknell, Calof – Török, Bjalončík, Bracco – Majdan, Suchý, Šotek – Kundrik, Výhonský, Gabor
Zvolen: Kantor – Valach, Beňo, Wesley, Kowalczyk, Kobolka, Brejčák, Rausa, Hybský – Jääskeläinen, Cassels, Troock – Kudrna, Zuzin, Hecl – Marcinek, Šramaty, Macek – Lunter, Žiak, Kukos
HC Prešov - HK Nitra 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)
Góly: 7. Osburn (Passolt, Krištof), 10. Osburn (Passolt, Krištof), 46. Jackson (Chrenko, Lacka), 50. Okoličány (Kostenko, Lacka). Rozhodcovia: Rojík, Kocúr - Jurčiak, Staššák, vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1296 divákov.
Prešov: Janus - Tumanovs, Kozák, Karaffa, Novota, Semaňák, Hudec - Hannoun, Rapuzzi, Fejes - Bačo, Buncis, Zabusovs - Giľák, Šille, Valigura - Chalupa, Štetka, Jokeľ
Nitra: Patrikainen - Osburn, Mezei, Kostenko, Carmichael, Vitaloš, Stacha, Kalman, Bača - Paulovič, Krištof, Passolt - Kováč, Bubela, Jackson - Lacka, Čederle, Okoličány - Bajtek, Chrenko, Nemec
HC MONACObet Banská Bystrica - HK Spišská Nová Ves 5:2 (1:0, 0:1, 4:1)
Góly: 3. Faith (Myklucha, Lucas), 49. Jasenec (Kabáč, Michalčin), 50. Myklucha (Faith, Turnbull), 51. Valach (Kabáč, Zeleňák), 55. Turnbull (Lucas, Myklucha) - 28. Rockwood (Laferriere, Tychonick), 58. Tychonick. Rozhodcovia: J. Konc ml., Výleta - M. Orolin, Hajnik, vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0, 2115 divákov.
Banská Bystrica: Rabčan – Lucas, Galipeau, Lee, Žabka, Michalčin, Zeleňák – Turnbull, Myklucha, Faith – Kukuča, Gron, Šoltés – Valach, Zigo, Kabáč – Dej, Ondrušek, Matoušek – Tomka
Spišská Nová Ves: Valluš (51. Godla) – Romaňák, Tychonick, Žiak, Ališauskas, Groch, Barcík, Belluš, Tóth – Rapáč, Giroux, Teasdale – Laferriere, Rockwood, Drábek – Števuliak, Viedenský, Džugan – Stas, Bortňák, Turanský
HK Dukla Trenčín - HK Dukla Michalovce 2:3 pp (1:0, 1:1, 0:1 - 0:1)
Góly: 6. Drgoň (Vitolinš, Mikuš), 28. Lapšanský (Šiška, Hatala) – 24. Virtanen (Roy, Martel), 60. Martel (Roy, Welsh), 61. Martel (Roy). Rozhodcovia: Jobbágy, Žák - Tvrdoň, Hercog, vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 2068 divákov.
Trenčín: Hrenák – Hlaváč, Drgoň, Mikuš, Hatala, Starosta, Goljer, Dudáš, Laurenčík – Ahl, Bellerive, Josling – Záborský, Šiška, Lapšanský – Hudec, Krajč, Krajčovič – Bezúch, Kalis, Vitolinš
Michalovce: Glosár – Welsh, Bindulis, Lindelöf, Marcinko, Meliško, Macejko, Roman – Virtanen, Roy, Martel – Michnáč, Kytnár, Varga – Spodniak, Svitana, Bartánus – Faith, Lichanec, Hrabčák
HC Slovan Bratislava - HK 32 Liptovský Mikuláš 6:5 pp a sn (1:2, 0:1, 4:2 - 0:0, 1:0)
Góly: 19. Fabuš (Kráľovič, Petriska), 45. Marcinko (Kráľovič, Takáč), 45. Varga (Fabuš, Marcinko), 46. Varga (Marcinko), 56. Marcinko, rozh. nájazd Varga - 4. Vojtech (Cormier, Sukeľ), 5. Ferkodič (Tritt, Flood), 28. Vankúš (Lalík, Kotvan), 46. Šandor (Elynuik, Réway), 49. Elynuik (Réway). Rozhodcovia: Štefik, T. Orolin - Šoltés, Tichý, vylúčení: 5:4 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 4070 divákov.
Slovan Bratislava: Kiviaho - O´Connor, Maier, Acolatse, Bačik, Kráľovič, Fabuš, Ličko - Bondra, Elson, Dmowski - Varga, Marcinko, Takáč - Jendek, Peterek, Shinnimin - Petriska, Preisinger, Kukumberg
Liptovský Mikuláš: Lebedeff - Robertson, Lalík, Bíly, Flood, Fekiač, Jendroľ, Sejna, Kadlubiak - Nespala, Cormier, Sukeľ - Šandor, Elynuik, Réway - Vojtech, Tritt, Ferkodič - Kotvan, Uhrík, Vankúš
tabuľka po 10. kole:
1. Nitra 10 7 1 1 1 32:23 24
2. Žilina 10 7 0 1 2 29:18 22
3. Banská Bystrica 10 6 1 1 2 38:24 21
4. Slovan Bratislava 10 4 4 1 1 42:29 21
5. Liptovský Mikuláš 10 4 2 2 2 34:33 18
6. Trenčín 10 3 2 3 2 25:25 16
7. Košice 10 4 0 3 3 33:26 15
8. Spišská Nová Ves 10 4 1 0 5 22:28 14
9. Zvolen 10 3 1 1 5 32:30 12
10. Michalovce 10 1 2 0 7 25:37 7
11. Prešov 10 2 0 0 8 15:38 6
12. Poprad 10 1 0 1 8 24:40 4