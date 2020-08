TL: Pospíšila prilákal do Košíc Chovan, Deyla očakávaný prírastok

káder HC Košice:



Brankár: Jakub Sedláček

Obrancovia: Marek Baránek, Jakub Cibák, Radek Deyl, Dávid Mudrák, David Růžička, Tomáš Slovák, Žiga Pavlin (v riešení)

Útočníci: Martin Belluš, Juraj Eliaš, Michal Chovan, Pavel Klhůfek, Juraj Milý, Samuel Nagy, Oliver Jokeľ, Martin Pospíšil, Martin Réway, Filip Vrábeľ



Prišli: Sedláček (Sparta Praha), Baránek (Litvínov), Deyl (Nice), Mudrák (hosť. TPS Turku/Fín.), Pospíšil (hosť. Stockton Heat/AHL), Réway (Poprad)

Odišli: Andrej Košarišťan (Kladno), Stanislav Škorvánek, Vojtech Zeleňák (obaja Košice), Branislav Rapáč, Dalibor Bortňák, Jakub Sukeľ (všetci Slovan Bratislava), Roman Faith, Jakub Suja (obaja Bratislava Capitals), Christián Michalčin (Zvolen), Dávid Skokan, Marcel Haščák (obaja Poprad), Patrik Koch (Vítkovice), Martin Bučko (Pardubice), Denis Paršin (Dinamo Riga/KHL), David Květoň, Václav Čížek, Juraj Majdan, Jurij Repe



program prípravných zápasov HC Košice



3. septembra: Zvolen - Košice

8. septembra: Poprad - Košice /Kaufland Supercup/

10. septembra: Spišská Nová Ves - Košice /Kaufland Supercup/

15. septembra: Michalovce - Košice /Kaufland Supercup/

25. septembra: Miškovec - Košice

Košice 17. augusta (TASR) - Hokejisti HC Košice odštartovali spoločnú prípravu na sezónu 2020/2021 v kompletnom zložení a pod vedením novej trénerskej dvojice Jan Šťastný - Marcel Šimurda. V pozícii brankárskej jednotky by mal byť Jakub Sedláček, v úvode sezóny pomôže tímu aj útočník Martin Pospíšil." povedal 20-ročný center. Pospíšil má za sebou tri sezóny v zámorských súťažiach a jeho účinkovanie v Košiciach bude obdobné, aké absolvujú Marko Daňo v Trenčíne, Marián Studenič v Slovane Bratislava či Róbert Lantoši v Nitre. Všetci menovaní sa v najvyššej slovenskej súťaži rozohrajú pred štartom kempov v zámorskej NHL. Pospíšil by rád zaujal vedenie Calgary Flames, ktoré ho v roku 2018 draftovalo. Zápasovú prax však nezíska v drese materského Zvolena, ale v Košiciach. Zásluhu na tom má jeho košický spoluhráč Michal Chovan, ktorý takisto pochádza zo Zvolena: "."Staronovou tvárou v kádri "oceliarov" je 30-ročný obranca Radek Deyl. Pamätník štyroch košických titulov sa do materského klubu vrátil po troch sezónach legionárčenia, v ročníku 2019/2020 bol kapitán francúzskeho Nice. Po viac než troch rokoch si znovu oblečie dres Košíc. "poznamenal Deyl pre TASR.Na kľúčový post brankára prišiel 30-ročný Čech Jakub Sedláček. Za sebou má 253 zápasov v českej extralige, štyri sezóny chytal za Dinamo Riga v KHL a do Košíc prišiel po viac než ročnom pôsobení v Sparte Praha. "," poznamenal "Sedlo". Do košického tímu prišiel aj napriek verejne známej nelichotivej situácii, v ktorej bol klub ešte pred pár týždňami:" Do nového pôsobiska prišiel ako brankár, ktorý by mal byť v pozícii jednotky. "" povedal Sedláček.