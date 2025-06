Prešov angažoval útočníka Hajnika

Prešov 30. júna (TASR) - Do kádra hokejistov HC Prešov pribudol 22-ročný útočník David Hajnik. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.



Pre Hajnika to bude piate pôsobisko v slovenskej extralige. V nej sa už objavil aj v dresoch Popradu, Michaloviec, Nových Zámkov a Slovana Bratislava. Prevažnú časť doterajšej kariéry strávil v nižšej slovenskej súťaži. V extralige doteraz nastúpil do 83 zápasov, v ktorých získal tri kanadské body za asistencie.