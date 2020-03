Prezident HC Košice Lang: Klubom vzniknú stotisícové škody

Košice 12. marca (TASR) - Predčasným zrušením tipsportligovej sezóny 2019/2020 vzniknú klubom škody v stovkách tisíc eur. Predpokladá to prezident HC Košice Július Lang, ktorý sa spoločne s ďalšími predstaviteľmi klubu už oficiálne rozlúčil s hráčmi. Jeho stanovisko k vzniknutej situácii zverejnila oficiálna stránka košického klubu.



Zástupcovia "oceliarov" cestovali na stredajšie stretnutie predstaviteľov klubov Tipsport ligy do Zvolena s víziou dohrať sezónu v provizórnom režime. Napokon sa museli podriadiť rozhodnutiu väčšiny. "V HC Košice zavládlo po vynesení rozhodnutia o ukončení sezóny veľké sklamanie. Plne rešpektujúc vážnosť situácie a absolútnu prioritu nastolených opatrení nás však mrzí, že sme ako jediný klub Tipsport ligy prejavili ochotu hľadať alternatívne riešenie, ako napríklad dohrať sezónu po úplnom odvrátení hrozby nákazy. Myslíme si, že takýto prístup slovenskému hokeju nemôže prospieť. Rozhodnutie ostatných klubov však rešpektujeme," uviedol Lang.



Košický klub patril k tým, ktoré sa ešte prednedávnom pripravovali na zápasy play off. Práve vyraďovacia časť mala priniesť do klubovej pokladnice významnú sumu pozostávajúcu aj z predpokladanej zvýšenej návštevnosti v Steel aréne. "Škody, ktoré klubom ukončením sezóny vznikli, sa rádovo pohybujú na úrovni státisícov eur a budú mať vážny vplyv na ďalšie smerovanie slovenského hokeja. HC Košice ako jeden z mála klubov, ktorého hráči sú zamestnaní na základe zamestnaneckých zmlúv a podľa zákona o športe, pristúpil k vyrovnaniu predčasne ukončenej sezóny s maximálnou profesionalitou, ľudskosťou a ústretovosťou voči všetkým našim zamestnancom. Pevne veríme, že finančný vplyv na fungovanie klubov i samotných hráčov a možnosti finančnej kompenzácie budú predmetom rokovaní minimálne na úrovni SZĽH."



Podľa riaditeľa HC Košice vzniknutá situácia ukázala aj prvé pozitívum, ktorým je zomknutie hráčov a činovníkov košického klubu. "Tím ľudí pôsobiacich v štruktúrach klubu začal pracovať na hľadaní spôsobov a možností, ako v nastolenej ceste pokračovať aj v ďalšej sezóne. Celá táto situácia zomkla hráčov a ľudí v klube a úprimne dúfam, že zomkne aj košickú komunitu a spoločne nájdeme zdroje na profesionálne fungovanie najúspešnejšieho klubu slovenskej hokejovej histórie," poznamenal Lang.