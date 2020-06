Primátori zaslali Šatanovi list, žiadajú financie na záchranu klubov

"OTVORENÝ LIST PREZIDENTOVI SZĽH MIROSLAVOVI ŠATANOVI



Vážený pán prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja,



dovoľte, aby sme Vás oslovili ako primátori miest, v ktorých sa hrá najvyššia hokejová súťaž. Pre každé z našich miest je prestížou, že môže byť dejiskom extraligových zápasov, pričom tento fakt nevnímame len ako dôležitú spoločenskú udalosť a významný mestotvorný prvok, ale aj ako dôležitý aspekt pre výchovu novej hokejovej generácie.



Citlivo vnímame situáciu hokejových klubov na Slovensku súvisiacu so zásadným znížením ich príjmov, ktorá nastala v dôsledku skrátenia hokejovej sezóny v tomto roku. V súčasnosti samosprávy vynakladajú významné finančné prostriedky na podporu hokeja, a to vo forme úhrady prevádzkových nákladov zimných štadiónov, resp. priamych dotácií pre hokejovú mládež a seniorské tímy.



Sme pripravení urobiť všetko preto, aby bol hokej v našich mestách naďalej zachovaný. Čelíme obrovským výpadkom príjmov a z vlastných zdrojov už v tejto mimoriadnej situácii nedokážeme vygenerovať ďalšie prostriedky potrebné na záchranu extraligových hokejových klubov.



Rozhodli sme sa preto požiadať Slovenský zväz ľadového hokeja, aby našiel spôsob, ako dofinancovať chod hokejových klubov. Žiadame Vás, aby ste zvážili priamu podporu formou mimoriadnej dotačnej schémy, resp. za úvahu stojí aj prerozdelenie časti príjmov z ostatných majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji organizovaných na Slovensku pre extraligové hokejové kluby.



Vážený pán prezident,



obávame sa, že prípadný zánik profesionálnych hokejových klubov na území našich miest by výrazným spôsobom ohrozil aj mládež. Stalo by sa tak nielen z dôvodu, že vo svojich mestách nebudú mať mladí športovci nasledovaniahodné hokejové vzory, ktoré ich motivujú. Ďalším rizikom je aj to, že prídu o prirodzené prostredie, v rámci ktorého môžu hokejovo napredovať, čo im doteraz otváralo obrovské možnosti pre následné uplatnenie v ich športovej kariére. Sme presvedčení, že spoločným úsilím sa nám podarí zachrániť extraligové fungovanie v našich mestách, a prispejeme tak k rozvoju športového a hokejového hnutia na Slovensku.



S úctou



Ján Nosko, Mesto Banská Bystrica

Matúš Vallo, Mesto Bratislava

Ján Šufliarský, Mesto Detva

Jaroslav Polaček, Mesto Košice

Ján Blcháč, Mesto Liptovský Mikuláš

Viliam Zahorčák, Mesto Michalovce

Marek Hattas, Mesto Nitra

Otokar Klein, Mesto Nové Zámky

Anton Danko, Mesto Poprad

Richard Rybníček, Mesto Trenčín

Lenka Balkovičová, Mesto Zvolen

