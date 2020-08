Réway a Deyl zamierili do HC Košice

Košice 12. augusta (TASR) – Tipsportligový hokejový klub HC Košice angažoval 25-ročného útočníka Martina Réwaya a 30-ročného obrancu Radka Deyla. Oceliari o tom informovali prostredníctvom sociálnych sietí.



„Martin nás sám kontaktoval a prejavil záujem hrať a pomôcť Košiciam. Po rozhovore s ním sme sa rozhodli dať mu šancu. Stále veríme, že pokiaľ bude Martin zdravý, môže nášmu tímu výrazne pomôcť. Jeho individuálne schopnosti sú stále na vynikajúcej úrovni a napríklad spolu s Mišom Chovanom môžu vytvoriť veľmi silnú útočnú dvojicu, ktorá by mohla byť postrachom súperov. Asi ide o jednu z jeho posledných šancí a ja verím, že nás nesklame a pomôže nám v tejto ťažkej dobre, ktorou naša organizácia prechádza," uviedol pre klubovú stránku športový riaditeľ Jan Šťastný.



Réway má za sebou viacero pôsobísk v rôznych európskych ligách. Sezónu 2019/2020 začal v Kladne, neskôr zamieril do HK Poprad. V drese kamzíkov odohral 7 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 3 góly, 1 asistenciu a 3 plusové body v hodnotení +/-. Jeho kariéru sprevádzali problémy so životosprávou, ale aj rôzne zdravotné komplikácie vrátane zápalu srdcového svalu. Po viacerých pokusoch o reštart sa viackrát vyjadril, že mu sadlo pôsobenie v Poprade, no napokon sa s klubom nedohodol na pokračovaní spolupráce. Napokon bude pôsobiť v Košiciach.



„Som šťastný, že som sa stal súčasťou mladého ambiciózneho kádra, ktorý Košice skladajú. Teším sa aj na spoluprácu s Janom Šťastným, keďže sa s ním poznám odmalička, keď ma viedol v Slavii Praha. Tiež sa teším aj na nových spoluhráčov a dúfam, že v pozitívnom slova zmysle prekvapíme nejedného fanúšika. Situácia v klube nie je ideálna, ale to neznamená, že nemôžeme veľa ľudí a tímov prekvapiť. Dôležité bude, ako si sadneme ako kolektív, potom je všetko možné. Budeme nastupovať s pokorou, ale aj s rešpektom. Máme v tíme skúsených hráčov, ktorí vedia, čo spraviť, aby sme boli konkurencieschopní," uviedol Réway pre hckosice.sk



V prípade košického odchovanca Deyla ide o návrat po troch rokoch. Z Košíc odišiel po sezóne 2016/2017, uplynulé dve sezóny strávil vo Francúzsku. V najvyššej slovenskej súťaži odohral celkovo 440 zápasov, v rokoch 2009, 2010, 2011 a 2014 získal s oceliarmi majstrovské tituly.