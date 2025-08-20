< sekcia Šport
Safaralejev bude opäť pôsobiť v HK Dukla Michalovce
Safaralejev pôsobí v slovenských súťažiach od roku 2018.
Autor TASR
Michalovce 20. augusta (TASR) - Do kádra hokejistov HK Dukla Michalovce pribudol 30-ročný ruský útočník Igor Safaralejev. Vrátil sa tým do známeho prostredia, keďže za Michalovce už odohral dve sezóny v rokoch 2018 - 2020 a aj dva zápasy v ročníku 2022/2023. Klub informoval o novej akvizícii na sociálnych sieťach.
Safaralejev pôsobí v slovenských súťažiach od roku 2018. Okrem Michaloviec hral aj za Žilinu a Humenné. V slovenskej extralige doteraz odohral celkovo 53 zápasov, v ktorých nazbieral 24 kanadských bodov za 5 gólov a 19 asistencií. Súčasťou jeho angažmánu je možnosť striedavých štartov v Slovenskej hokejovej lige.
Safaralejev pôsobí v slovenských súťažiach od roku 2018. Okrem Michaloviec hral aj za Žilinu a Humenné. V slovenskej extralige doteraz odohral celkovo 53 zápasov, v ktorých nazbieral 24 kanadských bodov za 5 gólov a 19 asistencií. Súčasťou jeho angažmánu je možnosť striedavých štartov v Slovenskej hokejovej lige.