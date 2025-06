Šimon sa vracia do Slovana Bratislava, podpísal ročný kontrakt

Bratislava 23. júna (TASR) - Vedenie hokejového klubu HC Slovan Bratislava podpísalo na najbližšiu sezónu zmluvu s Eduardom Šimunom. Tridsaťročný slovenský útočník naposledy pôsobil v majstrovských Košiciach. Kariéru začal v rodných Topoľčanoch, kde prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami.



V extralige debutoval v sezóne 2012/2013 ako 18-ročný v Banskej Bystrici. V nasledujúcich štyroch rokoch si Šimun vyskúšal hokej v reprezentačnom projekte Slovenska do 20 rokov, v nižšej švédskej súťaži, v americkej juniorke, ale krátko aj v drese Pardubíc v českej extralige. Od sezóny 2016/17 už pôsobil výhradne v slovenských kluboch, vrátane Slovana, za ktorý odohral v jeho poslednej sezóne v nadnárodnej KHL 2018/19 celkom 11 zápasov. V najvyššej slovenskej súťaži postupne hájil farby Dukly Trenčín, HC Nové Zámky, HK Nitra, HK Dukla Michalovce, HC Prešov a HC Košice, s ktorým vlani získal svoj prvý majstrovský titul.



Doteraz odohral v extralige 417 zápasov, vrátane piatich sérií play off s bilanciou 67 gólov a 78 asistencií. „Hľadali sme hráča, ktorý má dobré fyzické parametre, ale vie hrať aj s pukom. Edo prichádza ako čerstvý majster Slovenska. To, že celkom pozná naše prostredie, by mohlo byť od začiatku jeho výhodou. Veríme, že nadviaže na svoje úspešné sezóny z Prešova a tréneri sa budú môcť na neho spoľahnúť,“ povedal k podpisu zmluvy pre klubový web Slovana s Eduardom Šimunom generálny manažér Lukáš Havlíček.



Šimon sa teší na návrat do Slovana. „Som rád, že som po toľkých rokoch opäť zakotvil naspäť v Slovane. Popravde, vždy som mal niekde v zadu v hlave, že by som sa sem jedného dňa vrátil. Veľmi sa teším na novú sezónu a spoluhráčov. Verím, že vytvoríme silnú partiu, ktorá bude na konci sezóny úspešná. V neposlednom rade sa teším na fanúšikov, ktorý vedia vytvoriť fantastickú atmosféru. Som taktiež nesmierne rád, že budem mať na blízku svoju rodinu, ktorá si konečne bude môcť pozrieť moje domáce zápasy priamo na štadióne.“