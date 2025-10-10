< sekcia Šport
Slovan zvíťazil nad HK 32 Liptovský Mikuláš 6:5
Súboj tabuľkových susedov, ktorí mali za sebou série víťazstiev, začali lepšie hostia.
Autor TASR
Bratislava 10. októbra (TASR) - Hokejisti HC Slovan Bratislava zvíťazili v piatkovom súboji 10. kola Tipsport ligy nad HK 32 Liptovský Mikuláš 6:5 po samostatných nájazdoch. Rozhodujúci nájazd premenil útočník Róbert Varga. Slovan dosiahol siedme víťazstvo za sebou, po ktorom je s 21 bodmi na 4. mieste tabuľky o skóre za Banskou Bystricou. Liptáci prehrali prvýkrát po štyroch víťazstvách a s 18 bodmi figurujú na 5. mieste.
Súboj tabuľkových susedov, ktorí mali za sebou série víťazstiev, začali lepšie hostia. Na koňa ich posadili dve využité presilovky a od 5. minúty viedli 2:0. V 19. minúte obranca Fabuš znížil, no Vankúš vrátil v druhej tretine Liptákom dvojgólový náskok. Po 2. prestávke však začal úradovať kapitán domácich Martinko. Po jeho góle a dvoch asistenciách v rozpätí 72 sekúnd Slovan otočil na 4:3, no Vankúš vzápätí vyrovnal. Elynuik síce vrátil hosťom tesný náskok, no Marcinko poslal duel do predĺženia. Duel napokon dospel až do samostatných nájazdov, v ktorých Varga rozhodol o triumfe Slovana.
Tipsport liga - 10. kolo:
HC Slovan Bratislava - HK 32 Liptovský Mikuláš 6:5 pp a sn (1:2, 0:1, 4:2 - 0:0, 1:0)
Góly: 19. Fabuš (Kráľovič, Petriska), 45. Marcinko (Kráľovič, Takáč), 45. Varga (Fabuš, Marcinko), 46. Varga (Marcinko), 56. Marcinko, rozh. nájazd Varga - 4. Vojtech (Cormier, Sukeľ), 5. Ferkodič (Tritt, Flood), 28. Vankúš (Lalík, Kotvan), 46. Šandor (Elynuik, Réway), 49. Elynuik (Réway). Rozhodcovia: Štefik, T. Orolin - Šoltés, Tichý, vylúčení: 5:4 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 4070 divákov.
Slovan Bratislava: Kiviaho - O´Connor, Maier, Acolatse, Bačik, Kráľovič, Fabuš, Ličko - Bondra, Elson, Dmowski - Varga, Marcinko, Takáč - Jendek, Peterek, Shinnimin - Petriska, Preisinger, Kukumberg
Liptovský Mikuláš: Lebedeff - Robertson, Lalík, Bíly, Flood, Fekiač, Jendroľ, Sejna, Kadlubiak - Nespala, Cormier, Sukeľ - Šandor, Elynuik, Réway - Vojtech, Tritt, Ferkodič - Kotvan, Uhrík, Vankúš
