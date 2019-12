TL: Slovan Bratislava prehral s HK Nitra

HC Slovan Bratislava - HK Nitra 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)



Góly: 2. Meszároš (Zigo, Abdul), 56. Puliš (Kytnár) – 7. Mezei (Yellow Horn, Blackwater), 12. Lušňák (Blackwater), 39. Yellow Horn (Morrison, Blackwater). Rozhodovali: Orolin, Kókai - Ordzovenský, Soltész, vylúčení: 3:5 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 9166 divákov.



Slovan Bratislava: Habal – Bačik, Sersen, Štajnoch, Meszároš, Šedivý, Demo – Puliš, Zigo, Abdul – Žitný, Viedenský, Š. Petráš - Kukumberg, Kytnár, Kormúth - Marek Sloboda, R. Bondra



HK Nitra: Šimboch – Mezei, Morrison, Pupák, M. Versteeg, S. Rácz, Kubka, A. Sloboda, Korím – Blackwater, Kerbashian, Yellow Horn – Buček, Kollár, Scheidl – Fominych, Lušňák, Koyš – Tábi, Hvizdoš, Hrušík

Bratislava 30. decembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v pondelkovom súboji 36. kola Tipsport Ligy na domácom ľade s HK Nitra 2:3. "Belasí" klesli v tabuľke na tretie miesto za Banskú Bystricu, Nitre patrí ôsma priečka.Domácim vyšiel vstup do zápasu, už po 25 sekundách od úvodného buly putoval na trestnú lavicu Kerbashian a Slovan presilovku využil zásluhou Meszároša, ktorý strelou švihom zakončil vydarenú kombináciu. Gól však viac nabudil hostí, ktorí ešte v 1. tretine skóre otočili. V 7. min vyrovnal Mezei a v 12. min poslal Nitranov do vedenia Lušňák, ktorý prekonal Habala strelou z ľavého kruhu na vhadzovanie. "Belasí" boli v úvodnej časti strelecky aktívnejší, v koncovke sa však trápili. Viedenský trafil žŕdku, veľkú šancu nevyužil pred prestávkou Puliš, ktorý stroskotal na vyrážačke Šimbocha.Hostia cítili, že majú šancu na dobrý výsledok. V druhej tretine mohol poistiť ich náskok Kollár, proti ktorému vytiahol bravúrny zákrok Habal, nebezpečná bola aj dorážka Scheidla v presilovke. Potom sa začali viac tlačiť dopredu slovanisti, ich akcie ale končili na pozornom Šimbochovi, ktorý zastavil strelu Bondru i presilovkové delovky Sersena. Nitrania si trpezlivo počkali na svoju šancu. V závere tretiny dostali možnosť hrať v početnej výhode a využili ju zásluhou Yellow Horna, ktorý tečoval strelu Morrisona - 1:3.Slovan začal tretiu tretinu mohutným náporom, hostia ale obetavo bránili, vrhali sa do striel a nepúšťali domácich k dorážkam. V ojedinelých šanciach Kytnár a Štajnoch nechali vyniknúť Šimbocha. Tlak domácich silnel a v 56. minúte sa dočkali kontaktného gólu, keď sa na dvakrát presadil úplne voľný Puliš. Tréner Stantien v závere odvolal brankára, Slovan to skúsil v šestici, ale predĺženie si už nedokázal vynútiť.Andrej Meszároš, autor prvého gólu Slovana:Roman Stantien, tréner Slovana: "Branislav Mezei, kapitán Nitry:Marián Bažány, tréner Nitry: