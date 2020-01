TIPSPORT LIGA: Slovan Bratislava zaplátal dieru v obrane Čechom Kučným

Bratislava 9. januára (TASR) - Slovenský tipsportligista Slovan Bratislava angažoval českého hokejistu Jiřího Kučného. Obe strany sa dohodli na spolupráci do konca januára. Tridsaťšesťročný obranca by mal vyplniť dieru v defenzíve "belasých" po tom, ako im vypadla trojica zranených zadákov.



Nanovšie prišiel Slovan o Bretta Carsona, ktorý podstúpil vo štvrtok operáciu, jeho rekonvalescenciu odhadli kluboví lekári na 4 až 6 týždňov. Okrem neho sú mimo Matic Podlipnik a Marek Hudec. "Ešte v pondelok večer sme zisťovali jednotlivé možnosti príchodov perspektívnych slovenských obrancov z českej najvyššej súťaže. Žiaľ v období, kedy mužstvá bojujú o čo najlepšie postavenie v tabuľke, nám vytypovaných hráčov ani na dobu jedného mesiaca nebol žiadny klub ochotný uvoľniť. Spoločne s trénerským tímom sme sa napokon rozhodli zatiaľ do konca mesiaca angažovať Jiřího Kučného," uviedol na klubovom webe generálny manažér Slovan Juraj Bakoš.



Kučný začal tento ročník v Slavii Praha, za ktorú odohral desať zápasov. V minulosti pôsobil aj v HKM Zvolen či Žiline.