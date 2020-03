Tipsport liga: Slovan nesúhlasí s udelením titulu

Bratislava 14. marca (TASR) - Ukončenie sezóny 2019/2020 najvyššej slovenskej hokejovej súťaže pre šíriaci sa koronavírus zamrzelo mnohých, ešte viac však vyvolalo rozpaky rozhodnutie o udelení titulu. Ten pripadol vedúcemu tímu tabuľky Banskej Bystrici. Šéf riadiaceho orgánu súťaže Richard Lintner vysvetlil, že podľa pravidiel ligy nemali na výber a víťaza museli určiť.



"Súťažný poriadok SZĽH nám ukladá povinnosť, že ak ukončíme súťaž (t.j. že ju len neprerušíme) sme povinní vyhodnotiť záverečné poradie družstiev. Na základe tohto poradia sme povinní oceniť prvé tri družstvá, odovzdať putovný pohár a jednotlivcom medaily a zároveň vyhlásiť majstra Slovenska. Nijaké iné riešenie v predpise neexistuje, preto tento krok nebol žiadnymi rozhodnutím, ale len povinným procesom," uviedol Lintner na instagrame.



Na základe tabuľkového sa stali vicemajstrami hráč Slovana Bratislava. "Belasí" sa vrátili do ligy pred touto sezónou po siedmich rokoch v Kontinentálnej hokejovej lige. Napriek relatívnemu úspechu sa ani im nepozdávalo takéto ukončenie ročníka. "Určenie majstra v situácii, keď nebolo možné odohrať ani kompletný program základnej časti, považujeme, porovnávajúc rozhodnutia, akými uzavreli sezónu v ostatných prestížnych európskych hokejových ligách (Česko, Švajčiarsko, Nemecko, Rakúsko), kde ukončili základnú časť a dokonca rozohrali play off, za bezprecedentné rozhodnutie, ktoré nebolo ani náznakom konzultované s klubmi - účastníkmi Tipsport Ligy. HC Slovan Bratislava sa v atmosfére všeobecného sklamania, smútku a obáv, v ktorej sa momentálne nachádza celá slovenská hokejová komunita, necíti ani zďaleka - napriek dosiahnutému 2. miestu po 55 kolách - ako vicemajster a už vôbec by si nedovolil verejne sa prezentovať striebornými medailami. Vieme, že podobné pocity prevládajú aj u našich odvekých rivalov v HC Košice, ktorí skončili na treťom mieste. " uviedol Slovan v stanovisku na svojom webe.