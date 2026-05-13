< sekcia Šport
Slovan podpísal dvojročnú zmluvu s Cedzom
Bývalý mládežnícky reprezentant Slovenska prichádza k finalistovi tohtoročnej Tipsport ligy po hosťovaní v českom Frýdku-Místku.
Autor TASR
Bratislava 13. mája (TASR) - Slovenský hokejový klub HC Slovan Bratislava sa dohodol na dvojročnej zmluve s následnou opciou s 21-ročným slovenským útočníkom Adamom Cedzom.
Bývalý mládežnícky reprezentant Slovenska prichádza k finalistovi tohtoročnej Tipsport ligy po hosťovaní v českom Frýdku-Místku. V druhej najvyššej súťaži odohral v nedávno skončenom ročníku napokon 51 duelov s bilanciou 13 gólov a 13 asistencií. „Som rád, že dostanem príležitosť obliekať dres takého klubu ako je Slovan. Je to pre mňa veľká motivácia a verím, že sa ukážem v najlepšom svetle. Už sa teším na fanúšikov a štart novej sezóny,“ vyjadril sa samotný hráč po podpise kontraktu pre oficiálnu klubovú webstránku.
V najvyššej slovenskej súťaži si najnovšia posila „belasých“ zatiaľ nezahrala. „Po konzultácii s realizačným tímom sme hľadali vhodné doplnenie kádra v útoku vo vekovej kategórii okolo ročníka 2005. V osobe Adama Cedza prichádza výborný korčuliar, ktorý navzdory mladému veku už má na svojom konte viac ako 120 zápasov medzi seniormi a v závere uplynulej sezóny doviedol juniorku Třinca k titulu. Práve výborné korčuľovanie a narábanie s pukom sú jeho prednosti a ja sa už teraz teším, že počas pôsobenia v našom tíme uvidíme jeho ďalší progres nielen v prospech Slovana, ale aj slovenského hokeja,“ prezradil generálny manažér Slovana Lukáš Havlíček.
Bývalý mládežnícky reprezentant Slovenska prichádza k finalistovi tohtoročnej Tipsport ligy po hosťovaní v českom Frýdku-Místku. V druhej najvyššej súťaži odohral v nedávno skončenom ročníku napokon 51 duelov s bilanciou 13 gólov a 13 asistencií. „Som rád, že dostanem príležitosť obliekať dres takého klubu ako je Slovan. Je to pre mňa veľká motivácia a verím, že sa ukážem v najlepšom svetle. Už sa teším na fanúšikov a štart novej sezóny,“ vyjadril sa samotný hráč po podpise kontraktu pre oficiálnu klubovú webstránku.
V najvyššej slovenskej súťaži si najnovšia posila „belasých“ zatiaľ nezahrala. „Po konzultácii s realizačným tímom sme hľadali vhodné doplnenie kádra v útoku vo vekovej kategórii okolo ročníka 2005. V osobe Adama Cedza prichádza výborný korčuliar, ktorý navzdory mladému veku už má na svojom konte viac ako 120 zápasov medzi seniormi a v závere uplynulej sezóny doviedol juniorku Třinca k titulu. Práve výborné korčuľovanie a narábanie s pukom sú jeho prednosti a ja sa už teraz teším, že počas pôsobenia v našom tíme uvidíme jeho ďalší progres nielen v prospech Slovana, ale aj slovenského hokeja,“ prezradil generálny manažér Slovana Lukáš Havlíček.