Slovan získal útočníkov Bučeka s Rapáčom

Bratislava 23. júla (TASR) - Vedenie hokejového klubu HC Slovan Bratislava podpísalo vo štvrtok zmluvy s triom útočníkov Samuelom Bučekom, Branislavom Rapáčom a Daliborom Bortňákom. Informáciu priniesol oficiálny web Slovana.



"V osobe Samuela Bučeka získavame mimoriadne talentovaného hokejistu, ktorý má veľký potenciál patriť k produktívnym lídrom mužstva. Ide o kreatívneho hráča, ktorý dokáže výborne tvoriť hru v rovnovážnom počte i v presilových hrách. Veríme, že tak hrou ako i kanadskými bodmi, pomôže tímu k úspešnej sezóne. Zároveň bude hráč ďalej napredovať v hokejovom raste, čím môže napodobniť útočníkov z minulej sezóny, ktorí sa cez Slovan dostali do špičkových európskych súťaží," povedal na adresu Bučeka hlavný tréner Roman Stantien.



Dvadsaťjedenročný útočník začal s hokejom v mládežníckych kategóriách v Nitre. Už v juniorskom veku sa však rozhodol skúsiť hokej v zámorí, kde si dve sezóny odkrútil v špičkových juniorských súťažiach USHL a QMJHL. Po návrate na Slovensko sa v sezóne 2018/2019 vrátil do rodnej Nitry, kde sa s 39 strelenými gólmi stal najlepším strelcom Tipsport Ligy. V tej istej sezóne sa stal aj najužitočnejším hráčom play off, keď pomohol svojmu tímu dostať sa až do finále.



Minulý ročník začal v najvyššej fínskej súťaži v tíme KooKoo, odkiaľ sa počas roka sťahoval späť do Nitry. V drese "corgoňov" patril opäť ku kľúčovým hráčom. V 42 zápasoch zaznamenal 15 gólov a 12 asistencii.



Buček má za sebou úspešné juniorské šampionáty v drese Slovenska (MS 20 a dva roky predtým MS 18), a taktiež už aj pár štartov v reprezentačnom A-tíme.



Ročnú zmluvu s "belasými" podpísal Branislav Rapáč. Dvadsaťsedemročný útočník, ktorý môže nastupovať na oboch krídelných pozíciách, prežil vynikajúce uplynulé dva ročníky v rozličných tímoch najvyššej slovenskej súťaže. Vlani patril k lídrom Košíc. V 52 dueloch si na svoje konto pripísal 31 bodov a bol štvrtý najproduktívnejší hráč mužstva. Rok predtým dokonca pomohol svojimi 45 bodmi Nitre k postupu do finále play off.



V oboch spomínaných sezónach si fazónu Branislava Rapáča všimol aj hlavný tréner slovenskej reprezentácie Craig Ramsay s generálnym manažérom Miroslavom Šatanom, ktorí ho povolali do tímu pre prípravné turnaje v rámci asociačných zrazov. Za národné mužstvá odohral Rapáč aj svetové šampionáty do 18 a 20 rokov. "Braňo Rapáč sa vo veľmi dobrom svetle ukázal v posledných ročníkoch. Hráč je vo výbornom hokejovom veku a má všetky predpoklady na to, aby v drese Slovana nadviazal na svoje produktívne sezóny. Jeho potenciál je možné rovnako využiť nielen smerom dopredu, ale aj v poctivej práci pre defenzívu mužstva," dodal na margo hráča poradca a hlavný koordinátor nových vlastníkov HC Slovan Bratislava Maroš Krajči.



Rapáč si hokejové začiatky odkrútil v rodnej Spišskej Novej Vsi, mládežnícke kategórie dorastu a juniorov absolvoval tiež v HC Oceláři Třinec. Na Slovensku si obliekal v mladšom veku tiež dresy Popradu, Martina i Piešťan. V sezóne 2015/16 a o rok neskôr si pripísal štarty v najvyššej českej súťaži v tíme HC Dynamo Pardubice.



Bortňák podpísal s vedením Slovana takisto ročnú zmluvu. "Dalibora predurčujú jeho fyzické parametre na tvrdú hru do tela i veľký dôraz pred súperovým bránkoviskom. Dokáže si plniť výborne defenzívne i ofenzívne úlohy, navyše nastupuje na kľúčovej pozícii stredného útočníka, no vie zastúpiť aj na krídle. Kvalita a značné skúsenosti hráča by mali mužstvu pomôcť v náročných dueloch základnej časti a tiež vo vyraďovacích bojoch. Teší ma, že príchodom Dalibora Bortňáka sme skompletizovali trojicu hráčov, ktorí spolu nastupovali dve sezóny dozadu a mimoriadne si rozumeli herne i bodovo. Verím, že pri obnovenej spolupráci v Slovane zažijú ďalšiu vydarenú sezónu," povedal pre hcslovan.sk Krajči.



Dvadsaťdeväťročný rodák z Prešova má bohaté skúsenosti s extraligovým hokejom. V najvyššej slovenskej súťaži odohral uplynulých šesť sezón, z ktorých má dva majstrovské tituly s Banskou Bystricou z ročníkov 2016/17 a 2017/18, v ktorej bol asistentom kapitána. Minulý ročník nastupoval v drese HC Košice, kde nazbieral 18 bodov. Lepšie vyšla Bortňákovi sezóna predtým, keď si v Nitre pripísal do štatistík vrátane play off 35 bodov. V minulosti si vyskúšal aj českú extraligu v drese Liberca. Národný dres obliekol na MS hráčov do 18 a 20 rokov, štarty si na rôznych turnajoch pripísal aj za A-tím SR.