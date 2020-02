TIPSPORT LIGA: Slovan sa rozlúčil s Maticom Podlipnikom

Bratislava 6. januára (TASR) - Tipsportligový klub HC Slovan Bratislava sa dohodol na predčasnom ukončení zmluvy so slovinským obrancom Maticom Podlipnikom. Tím o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.



Slovan sa tak rozhodol, keďže mal príliš vysoký počet zahraničných hráčov na súpiske. Doteraz ich bolo deväť (Brust, Habal, Carson, Kučný, Podlipnik, Abdul, St. Pierre, Basaraba, Pance), pričom do zápasu Tipsport ligy môže zasiahnuť maximálne sedem hráčov s iným, ako slovenským pasom.



Čierny Peter napokon zostal v rukách slovinského beka. Podlipnik prišiel do Slovana vlani v lete z Karlových Varov. Zasiahol do 26 zápasov, v ktorých si pripísal sedem asistencií. Až do svojho zranenia v zápase v decembri v Poprade bol stabilnou súčasťou tretej obrannej dvojice s Eduardom Šedivým. Slovan musel pred vyvrcholením základnej časti a nadstavby zareagovať na túto stratu angažovaním kanadského obrancu Bretta Carsona a českého beka Jiřího Kučného.



"Podlipnikovi ďakujeme za odvedené služby a v ďalšej kariére mu želáme predovšetkým pevné zdravie. Podľa posledných správ si už slovinský obranca našiel nové angažmán a po asociačnej prestávke by sa mal pripojiť k dvanástemu tímu druhej nemeckej ligy (DEL2) EV Landshut," informovala oficiálna stránka klubu.