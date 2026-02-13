< sekcia Šport
Slovan ukončil sériu prehier, Prešov sa baráži nevyhne
Trenčín zvíťazil v súboji dvoch najslabších tímov nad Prešovom 3:1.
Autor TASR
Bratislava 13. februára (TASR) - Hokejisti Nitry zvíťazili v piatkovom dueli 47. kola Tipsport ligy na ľade Liptovského Mikuláša 3:0. Líder tabuľky zaknihoval šiesty triumf za sebou, fínsky brankár Jasper Patrikainen si pripísal šieste čisté konto v sezóne.
Hráči Slovana Bratislava uspeli v stretnutí s HKM Zvolen 4:3. „Belasí“ tak ukončili sériu štyroch prehier a „rytierov“ zdolali vo všetkých šiestich vzájomných zápasoch v základnej časti. V tabuľke majú na druhom mieste naďalej päťbodovú stratu na lídra z Nitry.
Trenčín zvíťazil v súboji dvoch najslabších tímov nad Prešovom 3:1. Šarišania po tejto prehre stratili už aj matematickú šancu, že sa z poslednej 12. priečky posunú na desiatu a vyhnú sa baráži. Trenčania ukončili sériu piatich prehier a na 11. mieste majú odstup päť bodov od desiatych Michaloviec.
Tipsport liga - 47. kolo:
HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen 4:3 (1:0, 1:1, 2:2)
Góly: 19. Pecararo (O'Connor, Dmowski), 28. Petriska (Královič), 47. Jendek (O'Connor, Bakoš), 55. Bakoš (Elson, Marcinko) - 22. Jääskeläinen (Cassels, Golian), 42. Durandeau (Cassels, Berger), 60. Hecl (Zuzin, Berger). Rozhodcovia: J. Konc ml., Štefik - Gegáň, Tichý, vylúčení: 5:3 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 3986 divákov.
Slovan: Janus - Zeleňák, Turan, Bačik, Královič, Maier, O'Connor, Acolatse - Šimun, Marcinko, Varga - Dmowski, Elson, Pecararo - Bondra, Peterek, Bakoš - S. Šramatý, Jendek, Petriska
Zvolen: Mandolese - Valach, Pišoja, Golian, Berger, Kobolka, Kowalczyk - Marcinek, Zuzin, Hecl - Durandeau, Cassels, Jääskeläinen - Kudrna, M. Šramaty, Macek - Faith, Fekiač, Lunter - Senčák
HK Dukla Trenčín - HC Prešov 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Góly: 26. Lapšanský (Šiška, Descheneau), 28. Šiška (Descheneau, Ullman), 60. Bellerive (Ullman, Varone) - 30. Frič (Cormier, Valigura). Rozhodovali: Klejna, Hronský - D. Konc ml., Bezák, vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia 0:0, 1870 divákov.
Trenčín: Hrenák - Goljer, Mikuš, Ullman, Starosta, Hatala, Hlaváč, Hain - Descheneau, Varone, Hudec - Krajč, Šiška, Bellerive - Krajčovič, Bubela, Lapšanský - Jakubec, Kalis, Bezúch - Balko
Prešov: Vyletelka – Semaňák, Nátny, J. Brejčák, Kadyrov, Laurenčík, Chatrnúch - Hamráček, Berľov, Avcin - Valigura, Frič, Cormier - Feranec, Bortňák, Chalupa - Blaško, Maruna, Jokeľ
HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Nitra 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Góly: 5. Molnár (Lacka), 43. Turanský (Graham, Krištof), 59. Passolt (Krištof, Paulovič). Rozhodcovia: Orolin, Crman - Vystavil, Kacej, vylúčení: 2:2, presilovky a oslabenia: 0:0
Liptovský Mikuláš: Lebedeff - Robertson, Kozák, Čajkovič, Flood, Fekiač, Lalík - Ferkodič, X. Cormier, Sukeľ - Vojtech, Tritt, Ibragimov - Šandor, Vankúš, Nespala - Podolinský, Uhrík, Záborský
Nitra: Patrikainen - Osburn, Mezei, Graham, Bača, Vitaloš, Stacha, Csányi, Kalman - Paulovič, Krištof, Passolt - Jackson, Chrenko, Lawrence - Lacka, Čederle, Molnár - Turanský, Kováč, Bajtek
HC Košice - HK Poprad 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Góly: 4. Petráš, 23. Lamper (Petráš, Ferenc), 59. Mikúš (Rosandič, Bučko) - 41. Török (Sproul). Rozhodcovia: Krajčík, Čahoj - Tvrdoň, Tomáš, vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 3363 divákov.
Košice: Riečický - Bučko, Rosandič, Ferenc, Dachnovskij, A. Bartoš, Šedivý, Mitro - Mikúš, Jellúš, Petráš - Lunter, Krivošík, Chovan - Lamper, Havrila, Rogoň - Liščinský
Poprad: Belányi - Sproul, Lefebvre, Bodák, Malina, McLeod, Nemčík, Romančík - Calof, Cracknell, Bjalončík - Kuľha, Török, Nauš - Šotek, Suchý, Majdan - Stanček, Hillebrand, Výhonský
Vlci Žilina - HC MONACObet Banská Bystrica 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)
Góly: 7. Mucha (Ranford, Walega), 41. Walega (O. Kotvan, Miller), 51. Juščák (Baláž, F. Dej), 58. Kolenič (Koyš), 59. Baláž (Juščák) - 30. Česánek (Paučík, Tomka). Rozhodcovia: Novák, Výleta - Frimmel, Hercog, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1860 divákov.
Žilina: Lacouvée - Korenčík, Chicoine, Miller, O. Kotvan, Gachulinec, Holenda – Baláž, Korczak, Ranford – Kolenič, Walega, Tkáč – Vašaš, Galamboš, Koyš – Juščák, Dej, Mucha
Banská Bystrica: Rabčan - Lucas, Galipeau, Lee, Žabka, Česánek, Michalčin, D. Stránský, Čunderlík – Turnbull, Myklucha, R. Faith – Kukuča, Dunkley, M. Valach – Jasenec, Ondrušek, Kabáč – Sedliačik, Tomka, Paučík
HK Dukla Michalovce - HK Spišská Nová Ves 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
Góly: 33. Šmida (Virtanen, J. Martel), 39. Kubka (J. Martel, Matta) - 5. D. Martel (Savoie, Viedenský), 38. Paločko (Žiak), 46. D. Martel. Rozhodovali: Jobbágy, Lesay - Pribula, Hajnik, vylúčení: 4:5 na 2 min., presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 1394 divákov.
Michalovce: Glosár – Marcinko, Bindulis, Kubka, Meliško, Stripai, Macejko, Roman – J. Martel, Roy, Virtanen – Matta, Kytnár, Spodniak – Bartánus, Šmida, Fominych – Varga, Lichanec, Safaralejev
Spišská Nová Ves: Godla – Groch, McIsaac, Žiak, Ališauskas, Romaňák, Barcík, Vartovník – D. Martel, Hain, Savoie – Stas, Viedenský, Giľák – Džugan, Paločko, Števuliak – Bačo, Will, Vandas - Tóth
tabuľka po 46. kole:
1. Nitra 48 27 6 4 11 163:113 97
2. Slovan 47 24 8 4 11 159:123 92
3. Košice 47 26 2 7 12 134:107 89
4. Žilina 47 23 4 5 15 144:127 82
5. B. Bystrica 47 21 5 4 17 157:137 77
6. Poprad 47 18 6 5 18 152:128 71
7. Spišská N. Ves 47 18 5 4 20 117:128 68
8. Zvolen 47 14 8 4 21 141:150 62
9. L. Mikuláš 47 14 6 8 19 139:156 62
10. Michalovce 48 15 4 6 23 145:163 59
11. Trenčín 47 13 3 9 22 109:139 54
12. Prešov 47 9 4 1 33 91:180 36
