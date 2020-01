Hokej-TL: Slovan zvíťazil vďaka hetriku Kytnára, séria Košíc trvá

výsledky:

HC Košice - HK Dukla Trenčín 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)



Góly: 21. Haščák (Skokan, Květoň), 25. Rapáč (Bortňák, Jokeľ), 55. Suja (Koch, Pavlin) - 14. Kajínek (Lapšanský), 51. Sojčík (Lapšanský, Valach). Rozhodovali: Müllner, Baluška - Šoltés, J. Konc ml., vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 4820 divákov.



HC Košice: Košarišťan - Slovák, Růžička, Pavlin, Koch, Čížek, Repe, Zeleňák - Květoň, Skokan, Haščák - Belluš, Chovan, Klhufek - Rapáč, Bortňák, Suja - Milý, Eliaš, Jokeľ



HK Dukla Trenčín: Valent - Stacha, Kajínek, McCormack, Sládok, Bokroš, Starosta, Rajnoha - Bartovič, Švec, Lapšanský - Alderson, Bezúch, Mikyska - Valach, Sojčík, Hecl - Ferényi, Balán, Džugan



DVTK Miškovec - HC '05 iClinic Banská Bystrica 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)



Góly: 26. Beauviller (Rodman, Ross) – 33. Šille (Ďatelinka, Gabor), 34. Hohmann (Cardwell, Bubela), 38. Hohmann (Hickmott, Ďatelinka), 58. Hickmott (Hohmann, Mihalik)). Rozhodovali: Korba, Kalina – Jobbágy, Beniač, vylúčenia: 3:5 na 2 min, navyše Nemčík (B. Bystrica) 10 min za nešportové správanie, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1245 divákov.



DVTK Miškovec: Adorján – Szirányi, Ross, Dudás, Göz, Vandane, Láda – Magosi, Galanisz, Rodman – Beauviller, Vas, Harrison – Kiss, Tousignant, Beach – Ritó, Miskolczi, Vojtkó



HC '05 Banská Bystrica: Beskorowany – Mihálik, Southorn, Cardwell, Ďatelinka, Brejčák, Nemčík, Zubák – Hohmann, Hickmott, Jääskeläinen – Lamper, Mlynarovič, Hrnka – Šille, Bubela, Bartánus – Gabor, Ihnačák, Kabáč – Fafrák

MHk 32 Liptovský Mikuláš - HK Poprad 3:4 pp (1:1, 2:1, 0:1 - 0:1)



Góly: 20. Ró. Huna, 30. Ró. Huna, 40. Kramár (Kriška, Piatka) – 15. Bjalončík (Matej Paločko), 37. Bjalončík (Matúš Paločko), 53. Zagrapan (Svitana, Takáč), 61. Vandas (Svitana). Rozhodovali: Valach, Juhász – Rojík, Soltész, vylúčení: 1:4 na 2 min, navyše Jacobs (Poprad) 10 min osob. trest za vrazenie na mantinel, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1050 divákov.



MHk 32 Liptovský Mikuláš: Romančík – Kurali, Kramár, Droppa, Petran, Michal Roman, Smutný, Haluška, J. Nemec – Kriška, Piatka, J. Sukeľ – Ru. Huna, Nikulin, Oško – Vybiral, Tamáši, Uhrík – Surový, Ró. Huna, Ri. Huna



HK Poprad: Vošvrda – Kozák, D. Brejčák, Erving, Ulrych, Dalhuisen, Larkin, Česánek – Handlovský, Preisinger, Vandas – Takáč, Zagrapan, Svitana – Jacobs, Paukovček, Lodge – Matej Paločko, Bjalončík, Matúš Paločko

MAC Újbuda - HK Nitra 2:6 (0:2, 2:3, 0:1)



Góly: 23. Szigeti (Pitt, Bodó), 39. Stretch (McNally, Orban) – 4. Lušňák (Kubka, Blackwater), 5. Kollár (Fominych, Mezei), 22. Morrison (Koyš, Kerbashian), 28. Blackwater (Morrison, Kerbashian), 40. Yellow Horn (Koyš), 53. Koyš (Fominych, Kollár). Rozhodovali: Orolin, Purgat – Krajčík, Jurčiak, vylúčení: 6:6 na 2 min, navyše Bodó (MAC) 10 min za nešportové správanie, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.



MAC Budapešť: Bernard – McNally, Pozsgai, Carlisle, Orbán, Garát, Fejes, Bugár, Loczi – Klempa, Langkow, Sofron – Orban, Stretch, Terbócs – Kreisz, Pitt, Bodó – Szücs, Majoross, Szigeti



HK Nitra: Hanuljak – Mezei, Nemec, Pupák, Sloboda, Korím, Kubka, Morrison, Versteeg – Blackwater, Buček, Fominych, Hrušík, Kerbashian, Kollár, Lušňák, Minárik, Csányi, Koyš, Scheidl, Yellow Horn

HC 07 WPC Koliba Detva - Dukla Ingema Michalovce 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)



Góly: 34. Gašpar (Török), 46. Podešva (Žilka, Ščurko), 52. Gašpar (Čacho) - 7. Lalancette (Korhonen, Spilar), 48. Hričina (Spilar, Lalancette). Rozhodovali: Goga, Rencz – Vyšný, Orolin, vylúčení: 2:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 327 divákov.



HC 07 WPC Koliba Detva: Petrík – Golian, Mart. Chovan, Andersons, F. Fekiač, Jendroľ, O. Turan, Gachulinec – Ščurko, Podešva, Král – Šišovský, Zuzin, Žilka – Gašpar, P. Valent, Török – Čenka, Čacho, V. Fekiač



Dukla Ingema Michalovce: Trenčan – Hančák, Ventelä, Pukka, Mesikämmen, Ťavoda, Vorobjov – Korhonen, Lalancette, Spilar – Hričina, Galamboš, Mašlonka – Safaralejev, Linet, Hvila – Giľák, Šimun, Hamráček

HKM Zvolen – HC Slovan Bratislava 2:5 (2:1, 0:1, 0:3)



Góly: 7. Betker (McPherson, Corrin), 18. B. Mráz (Betker, Corrin) – 12. Kytnár (Sersen), 33. Kytnár (Matoušek, Štajnoch), 41. Zigo (Abdul, Puliš), 46. Kytnár (Meszároš, Basaraba), 54. Zigo (Abdul, Puliš). Rozhodovali: M. Novák, Snášel ml. - Stanzel, Synek, vylúčení: 6:6, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, zmeny: Zvolen od 17. min. bez Tibenského, 2942 divákov.



Zvolen: T. Tomek – Švarný, Betker, Corrin, Stephenson, Drgoň, S. Tomko, Meliško – Marcinek, B. Mráz, Thompson – Špirko, Parks, McPherson – Kolenič, M. Halama, Kelemen – Tibenský, P. Halama, S. Petráš



Slovan: Brust – Sersen, Bačík, Meszároš, Štajnoch, Kučný, Šedivý – Abdul, Zigo, Puliš – Basaraba, St. Pierre, R. Bondra – Kukumberg, Kytnár, Matoušek – D. Jendek, Urbánek, Žitný



tabuľka:



1. Košice 37 20 9 3 5 117:72 81



2. Banská Bystrica 37 22 6 2 7 111:68 80



3. Slovan Bratislava 38 21 5 3 9 129:76 76



4. Poprad 37 17 4 4 12 108:86 63



5. Trenčín 37 17 4 3 13 112:88 62



6. Zvolen 37 20 0 2 15 118:97 62



7. Miškovec 38 15 4 3 16 106:102 56



8. Nitra 38 15 2 7 14 97:99 56



9. Michalovce 37 14 2 6 15 98:108 52



10. Detva 37 12 2 1 22 87:129 41



11. Újbuda 37 10 2 3 22 103:142 37



12. Nové Zámky 37 8 3 3 23 90:131 33



13. Liptovský Mikuláš 37 6 2 5 24 64:142 27







Bratislava 12. januára (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili v zápase 40. kola Tipsport ligy nad HK Dukla Trenčín 3:2. Pre "oceliarov" to bol už 16. zápas v sérii s minimálne jedným získaným bodom. V tabuľke sú naďalej na 1. mieste pred Banskou Bystricou.Slovan zvíťazil vo Zvolene 5:2 vďaka hetriku Milana Kytnára.Čestné buly zápasu hodili bývalé skokanky do diaľky Danka a Janka Velďákové, ktoré v septembri 2019 ukončili svoje kariéry. Úvod zápasu poznačilo viacero vylúčených na oboch stranách, ale skóre sa nezmenilo. V 7. minúte mohol Haščák poslať domácich do vedenia, ale Valent jeho sľubnú šancu zmaril. V 14. minúte obranca hostí Kajínek nahodil puk na košického brankára, ktorý nemal ideálny výhľad a Dukla viedla 1:0. Druhý gól "vojakov" mohol v 18. minúte pridať Džugan, ale Košarišťana neprekonal.Košičania vstúpili do druhej tretiny ofenzívne nabudení a ich snahu otočiť skóre podporil Haščák, ktorý už po 40 sekundách elegantne zakončil rýchlu kombináciu - 1:1. Aj v ďalších minútach druhej časti sa hralo viac pred bránkou Valenta. V 25. minúte hostia nedostali puk spred bránkoviska a Rapáč pohotovou strelou upravil na 2:1. Ďalší gól domácich mohol pridať Květoň, jeho pokus zblízka však Valent kryl a trenčianskeho brankára krátko na to neprekonal ani Koch.Trenčania sa v tretej tretine snažili o vyrovnanie, sľubnú príležitosť mal v 47. minúte Alderson, ale Košarišťan sa stihol presunúť. Hosťom to vyšlo v 51. minúte, keď sa v presilovke usadili v pásme a v závere početnej výhody Sojčík upravil na 2:2. O tri minúty sa Košičania usadili pred Valentom, ktorý kapituloval po strele Suju - 3:2. Hostia sa v závere nedostali k súvislejšiemu tlaku, Košičania si tesný náskok postrážili aktívnou defenzívou. Nič na tom nezmenila ani krátka hra hostí bez brankára.tréner HC Košice: "tréner HK Dukla Trenčín:V Miškovci videli diváci zaujímavý hokej. Ako prvý musel zasahovať Beskorowany, domáci aj v ďalšom priebehu nepríjemne podkurovali obrane "baranov". Najväčšiu šancu mal v úvodnom dejstve Vandane, ale brankár hostí podržal svoj tím.Góly videli diváci až po prvej prestávke. Do vedenia išiel Miškovec, keď sa pred bránkou najlepšie zorientoval Beauviller. Šance mali potom oba tímy, ale v 33. minút Šille vyrovnal. Hostí gól nakopol, o necelé dve minúty neskôr totiž Hohman poslal slovenský tím do vedenia. Hráči Miškovca zareagovali po chybe obrany Banskej Bystrice a nájazdom Harrisona, ale Beskorowany vytiahol možno kľúčový zákrok zápasu. Vzápätí totiž Hohman opäť mieril presne a strelil tretí gól hostí.V tretej tretine chceli domáci zvrátiť skóre, ale Beauviller po prihrávke Magosiho nezakončil presne. Duel sa potom už len dohrával, hostia si pohodlne strážili náskok, ktorý ešte dokázali zväčšiť. Dve minúty pred koncom dal definitívnu bodku za zápasom Hickmott.V úvodnom dejstve podtatranského derby mali viac z hry hráči Popradu. Prvú šancu nevyužil za hostí Bjalončík, v 13. min odpovedali domáci strelou Rich. Hunu, skrotil ju v lapačke Vošvrda. "Kamzíci" sa ujali vedenia v 15. min po góle aktívneho Bjalončíka, ktorého šikovnou prihrávkou od zadného mantinelu našiel Matej Paločko. Do šatne sa však išlo za vyrovnaného stavu, 23 sekúnd pred prvou sirénou potrestal Vošvrdovu chybu pri rozohrávke Rób. Huna, ktorý zakončil do prázdnej bránky - 1:1.Aj v druhej časti mali puk častejšie na hokejke hostia, no zvládli ju lepšie Mikulášania. V 27. min ukázal svoje umenie Vošvrda, ktorý vyrazil strelu Tamášiho a zneškodnil aj dorážku Rud. Hunu. V polovici stretnutia sa Liptákom podarilo vyrovnať, Rób. Huna v presilovke prenikol do útočného pásma a delovkou prekonal popradského brankára. O sedem minút neskôr odpovedal Bjalončík, no Popradčania sa z vyrovnania neradovali dlho, v 40. minúte poslal domácich opäť do vedenia Kramár, ktorý strelou popri betóne prekonal Vošvrdu."Kamzíci" v treťom dejstve pritlačili súpera. V presilovke pri vylúčení Petrana vytrvalo ostreľovali bránku domácich, aktívny bol najmä Dalhuisen, ktorý opečiatkoval žŕdku Romančíkovej bránky. V 53. min si Svitana spracoval prihrávku v pravom kruhu, poslal puk k opačnej žŕdke Zagrapanovi, ktorý zblízka pohodlne prekonal Romančíka - 3:3. Skóre sa už do konca riadneho hracieho času nezmenilo a tak duel dospel do predĺženia. V ňom už po 44 sekundách rozhodol o dvoch bodoch pre Poprad Vandas, ktorý sa presadil po prihrávke Svitanu.Nitra bola od začiatku lepšia a domáci už po 17 sekundách hrali oslabení. Hostia síce presilovku nevyužili, ale v 4. minúte sa nadvakrát presadil Lušňák. O necelé dve minúty neskôr viedli "Corgoni" už o dva góly, keď si Kollár vychutnal Bernarda. Domáci mohli znížiť v závere úvodnej tretiny, no Sofron trafil iba žŕdku bránky Hanuljaka.Aj úvod druhej tretiny vyšiel hosťom skvele. Morrsion o 81 sekúnd po prestávke strelil tretí gól. Zdalo sa, že domáci sa z tohto gólu už nepozviechajú, ale prišla akcia po zakončení Szigetiho a Hanuljak inkasoval po prvý raz. V 28. minúte však Blackwater vrátil Nitre trojgólový náskok, keď využil presilovú hru. Pred odchodom do kabín najskôr spálil veľkú šancu Pitt, no neskôr už Stretch mieril presne - 2:4. Aj na tento zásah však dokázali hostia okamžite reagovať zásluhou Yellow Horna.Nitra vstupovala do tretej tretiny s výrazným náskokom, ktorý si chcela v pokoji udržať. Komplikácia však prišla hneď v úvode, keď sa McNally rútil na Hanuljaka, ale brankár Nitry sa mu vrhol pod nohy a nasledovalo trestné strieľanie. Domáci útočník však nebol úspešný ani z tejto pozície. Hostia napokon svoj triumf ešte poistili v 54. minúte po góle Koyša.Hostia z Michaloviec boli v prvej tretine aktívnejším tímom, viac sa tlačili do koncovky a v 7. minúte sa ujali vedenia zásluhou Lalancetta. Kanadský legionár zostal po bekhendovej prihrávke Korhonena úplne voľný medzi kruhmi a z prvej trafil presne medzi betóny Petríka. Domáci brankár potom zachránil svoje mužstvo od ďalších inkasovaných gólov, keď zlikvidoval šancu Šimuna a výborne zasiahol lapačkou aj pri tutovke Safaralejeva.V druhej tretine opäť podržal svoj tím Petrík. V 22. min sa vyznamenal pri koncovke Galamboša. Domáci si počkali na svoju šancu, v 34. min udreli z brejku, keď sa Gašpar sťahovačkou zbavil brániaceho protihráča a zakončil ponad Trenčanovu vyrážačku - 1:1. Detvu gól nabudil a zakrátko mohla už viesť, Török však zblízka neprestrelil Trenčana, ktorý následne vykryl aj dorážku Gašpara.Čo nevyšlo domácim v prostrednej časti, podarilo sa im zrealizovať v tretej tretine. V 41. min ešte Ščurka vychytal Trenčan, no o päť minút neskôr sa už gólovo presadil Podešva. Detva sa z vedenia dlho netešila, v 48. min vyrovnal Hričina. Domácich to v eufórii nepribrzdilo a naďalej išli cieľavedomo za víťazstvom. Rozhodujúci moment prišiel v 52. minúte, keď sa Michalovciam nepodarilo v oslabení vyhodiť puk z obranného pásma, získal ho Gašpar a strelou švihom zakončil presne - 3:2. Hostia v závere v snahe vyrovnať odvolali brankára a skúsili to v šestici. Mašlonkovi sa aj v power play podarilo rozvlniť sieť, ale arbitri gól po porade s videorozhodcom neuznali, takže z tesného víťazstva sa tešila Detva.Vo Zvolene sa hral od úvodu svižný hokej. Domáci kouč poprehadzoval rozostavenie hráčov, z pôvodnej súpisky nezostal kameň na kameni. Prvú šancu mali 'bryndziari'. Z prečíslenia sa dostal do koncovky v štvrtej minúte úplne voľný Mráz, ale zlyhal. Na opačnej strane dobrou strelou zamestnal Tomeka Kytnár. Skóre sa menilo v siedmej minúte. Betker spoza kruhov nahodil puk a ten letel nad ľadom presne k žrdi – 1:0. V následnom tlaku odmietol druhý gól M. Halama. Slovan sa dostal k nátlakovej hre počas dvoch presiloviek v rade. Práve v čase, keď končila druhá početná výhoda 'belasých' strieľal Sersen najprv do žŕdky, no ďalšiu jeho delovku gólman HKM už musel vyraziť a z dorážky uspel v páde Kytnár – 1:1. Bratislavčania mali následne veľkú prevahu, zastavila ju až presilovka Zvolena, v nej Brust podržal svoj tím. Napokon však kapituloval v osemnástej minúte. Do úniku sa dostal v oslabení od modrej obrannej čiary rýchly Mráz a rutinérsky zakončil – 2:1.Aj v strednom dejstve sa hral hokej hore – dole s množstvom šancí, no už bez zraneného zvolenského útočníka Tibenského, ktorý putoval do nemocnice. Domáci mohli ísť do dvojgólového vedenia ak by prienik Parksa nezastavil vo finálnej fáze faulom Meszároš. V následnej presilovke McPherson strieľal do žŕdky. V 26. minúte mal vyrovnanie na hokejke úplne voľný Puliš, no mieril tesne vedľa. Potom prišli veľké šance Zvolena, trestuhodne ich nevyužili Kelemen, M. Halama i Tomko a prišiel trest. V 35. minúte vznikol závar pred zvolenskou bránkou, z ktorého profitoval Kytnár – 2:2. V závere druhej tretiny mali 'rytieri' spod Pustého hradu drvivý tlak, ale nevyťažili z neho tretí gól. Nedokázali sa totiž presadiť ani z prečíslenia troch proti jednému, Brust skvele zasiahol pred Špirkom a Thompsonom.Slovanistom vyšla na začiatku tretej tretiny rýchla akcia, na konci ktorej pohotovo bez prípravy zakončoval nepokrytý Zigo – 2:3. Štvrtý gól mal o pár sekúnd na 'palici' jeho spoluhráč St. Pierre, mieril však vedľa. Presnejší bol v 46. minúte Kytnár, dostal dobrý puk pred bránku a pri ľavej žrdi nedal bekhendom Tomekovi žiadnu šancu, zaknihoval hetrik – 2:4. Domáci potom pridali, mali viac z hry, útočili, ale gól dali opäť bratislavská hokejisti. Prihrávka Abdula prešla pomedzi nohy Stephensona a voľný Zigo sa znovu nemýlil – 2:5. V závere sa ešte Zvolenčania snažili o tretí gól, ale Brust si poradil so strelami Marcineka, Kelemena i Švarného a na opačnej strane dobre zasiahol Tomek pri tutovke Žitného.tréner Zvolena:asistent trénera Slovana Bratislava.autor hetriku za Slovan Bratislava: