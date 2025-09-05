Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 5. september 2025
Spišská zdolala Saskatchewan, Slovan v generálke prehral s Porubou

Ilustračná snímka. Foto: TASR

V súboji dvoch extraligistov triumfoval Trenčín na ľade Žiliny 2:1 po predĺžení.

Autor TASR
Bratislava 5. septembra (TASR) - Hokejisti HK Spišská Nová Ves zvíťazili v piatkovej generálke na novú sezónu extraligy nad tímom University of Saskatchewan 2:0.

V súboji dvoch extraligistov triumfoval Trenčín na ľade Žiliny 2:1 po predĺžení. Slovan Bratislava sa rozlúčil s prípravou prehrou s HC RT TORAX Poruba 2011 2:3 pp.



prípravné zápasy:

DOXXbet Vlci Žilina - HK Dukla Trenčín 1:2 pp (0:1, 1:0, 0:0 - 0:1)

Góly: 26. Tkáč - 16. Krajč, 63. Záborský



HK Spišská Nová Ves - University of Saskatchewan 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)



HC RT TORAX Poruba 2011 - HC Slovan Bratislava 3:2 (1:2, 0:0, 1:0 - 1:0)

Góly: 18. Roman (TS), 55. Bartko, 63. Haas - 6. Petriska, 7. Varga
