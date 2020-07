TL: Stavjaňa sa vrátil na striedačku Nitry, jeho asistentom bude Milo

Nitra 20. júla (TASR) - Hokejistov HK Nitra povedie v nasledujúcej sezóne Tipsport Ligy tréner Antonín Stavjaňa. Päťdesiatsedemročný český kouč bude kormidlovať tím spod Zobora už štvrtýkrát v kariére, Nitru viedol doposiaľ v šiestich sezónach a všetky premenil na zisk medaily.



Stavjaňa má na konte jednu zlatú, dve strieborné a tri bronzové medaily. Nitru viedol premiérovo v sezóne 2005/2006, neskôr v ročníkoch 2012/2013 a 2014/2015, v sezóne 2015/2016 s ňou získal titul majstra Slovenska. Po tomto úspechu odišiel do Českých Budějovíc, počas sezóny 2017/2018 sa však do Nitry opäť vrátil a pôsobil v nej do konca ročníka 2018/2019. V uplynulej sezóne viedol hokejistov Zlína, pri mužstve však vydržal iba 11 zápasov. Vedenie klubu ho odvolalo po nepresvedčivých výsledkoch.



Asistentom Stavjaňu bude Dušan Milo. "Tréner Stavjaňa bol našou prvou voľbou. Stretli sme sa po sezóne a vysvetlili sme si situáciu, v akej sa nachádzame. Vážim si, že prijal skromnejšie podmienky a bol otvorený návratu do známeho prostredia. Ústne sme boli dohodnutí už dlhšie, teší ma aj fakt, že sme podpísali rovno dvojročný kontrakt. V rámci šetriacich opatrení sme sa rozhodli neobsadiť post trénera brankárov. Na tomto poste skončil Stanislav Petrík. A-tímu bude s touto funkciou vypomáhať Jozef Račko, ktorý prioritne bude pôsobiť v mládeži. Tímový zraz je naplánovaný na 3. augusta a prvý tréning na ľade plánujeme mať 10. augusta," uviedol prezident Nitry Miroslav Kováčik pre oficiálnu webstránku klubu.