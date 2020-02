TIPSPORT LIGA: Stupka a Hričina zamierili do Banskej Bystrice

Banská Bystrica 17. februára (TASR) - Tipsportligový hokejový klub HC'05 iClinic Banská Bystrica angažoval dvojicu skúsených útočníkov. Z Nových Zámkov prišiel 33-ročný Václav Stupka, z Michaloviec o štyri roky mladší Tomáš Hričina. Klub zároveň prostredníctvom facebooku informoval aj o odchode útočníka Mária Rótha do HK Martin, ktorý pôsobí v Slovenskej hokejovej lige.



Stupka sa do najvyššej slovenskej súťaže vrátil pred sezónou 2019/2020. Vo farbách Nových Zámkov odohral 39 zápasov, v ktorých dosiahol 22 gólov, 17 asistencií a 6 plusových bodov. V internom bodovaní tímu mu patrila druhá priečka za Tomášom Pospíšilom.



Pre Hričinu pôjde o návrat do Banskej Bystrice po ôsmich rokoch, v ročníku 2011/2012 odohral za "baranov" 53 stretnutí. V ročníku 2019/2020 mal v 36 zápasoch za Michalovce bilanciu 5 gólov, 7 asistencií a 2 plusové body.



V banskobystrickom tíme nedohrá sezónu odchovanec Mário Róth. Ten odohral v ročníku 2019/2020 za "baranov" iba 12 stretnutí, ďalšie pridal na hosťovaniach v Liptovskom Mikuláši a tíme druhej najvyššej súťaže Bratislava Capitals. Záver sezóny absolvuje v HK Martin, ktorý ašpiruje na postup do TL.



Obranca Ordzovenský zamieril z Nových Zámkov do Spišskej Novej Vsi

Slovenský hokejista Peter Ordzovenský dohrá sezónu 2019/2020 v Spišskej Novej Vsi, ktorá pôsobí v druhej najvyššej domácej súťaži. Do dresu materského klubu sa vrátil po ôsmich rokoch. Informoval o tom tipsportligový klub HC Nové Zámky, kde Ordzovenský doteraz pôsobil.



Práve s HC Nové Zámky má 34-ročný obranca zmluvu aj pre sezónu 2020/2021 a tak by malo ísť iba o dočasný odchod na Spiš. V najvyššej slovenskej súťaži odohral v ročníku 2019/2020 46 zápasov, v ktorých mal bilanciu 2 góly a 14 asistencií.



Pre Spišiakov ide v krátkom čase o druhú skúsenú posilu do defenzívy, keďže nedávno angažovali aj popradského obrancu Štefana Fabiana.



DVTK Miškovec získal dvoch mladých reprezentantov Maďarska

Tipsportligový klub DVTK Jegesmedvék Miškovec angažoval v závere prestupového obdobia dvoch mladých hokejových reprezentantov Maďarska. Do tímu trénera Glena Hanlona zamierili 22-ročný brankár Bence Kiss a 19-ročný útočník Bence Paterka. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Kiss je odchovanec Miškovca, ale počas doterajšieho pôsobenia klubu v najvyššej slovenskej súťaži si obliekal dres HK Budapešť, ktorý pôsobí v Erste lige. Na konte má viacero reprezentačných štartov vrátane účasti na juniorských šampionátoch nižšej kategórie.



Aj pre Paterku pôjde o prvé pôsobenie v najvyššej slovenskej súťaži, do ktorej takisto prišiel z Erste ligy. V nej odohral v sezóne 2019/2020 41 zápasov za Vasas SC, získal 12 kanadských bodov za 7 gólov a 5 asistencií.



Krídelník Štrauch zamieril zo Zvolena do Michaloviec

Slovenský hokejista Andreas Štrauch dohrá sezónu 2019/2020 v Michalovciach. K nováčikovi najvyššej domácej súťaže zamieril zo Zvolena, ročník začal v Poprade. Michalovský klub informoval o novej akvizícii prostredníctvom facebooku.



Útočník pôsobil v úvode sezóny 2019/2020 v Poprade, za ktorý stihol odohrať 11 zápasov. V nich získal 3 body za asistencie a následne zamieril do Zvolena v rámci výmeny za Lukáša Handlovského. V novom pôsobisku stihol odohrať 32 stretnutí s bilanciou 6 gólov a 9 asistencií.