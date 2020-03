Barani prijali titul rozpačito, Droppa: My za to nemôžeme

Banská Bystrica 16. marca (TASR) - Hokejisti HC '05 iClinic Banská Bystrica prijali svoj štvrtý majstrovský titul rozpačito. Rozhodnutie Ligovej rady o jeho udelení vzbudilo dávku nevôle a nesúhlas s týmto krokom už vyjadrili strieborní Slovanisti aj bronzoví Košičania, ktorí si odmietli prevziať medaily.



Asistent trénera "baranov" Ivan Droppa nie je zo situácie nadšený: "Nikto z nášho klubu nemôže za to, že nám takto 'priklepli' titul. Je potrebné, aby sa z toho všetci kompetentní poučili," uviedol pre TASR.



Banskobystričania tak získali nielen Pohár Dušana Pašeka za prvenstvo v základnej časti, ale aj Pohár Vladimíra Dzurillu pre víťaza play off, čo z nich robí staronového majstra Slovenska. Vášne nielen fanúšikovskej obce vzbudili fotografie "baranov" z námestia v Banskej Bystrici, na ktorých majú okrem oboch trofejí aj majstrovské tričká. Zverenci Dana Cemana sa v nich zvečnili po spoločnom posedení v jednej z banskobystrických reštaurácií. "V prvom rade chcem vyvrátiť fámy o tom, že išlo o oslavu titulu. Dôvodom nášho stretnutia bolo zakončenie sezóny. O tom, že sme ho získali sme sa dozvedeli približne vtedy, keď sa konalo to posedenie, možno pár hodín predtým. To 'priklepnutie' titulu nemalo žiadny vplyv na to, že sme sa my takto tesne po sezóne stretli a oficiálne sa rozlúčili. Bolo to bežné zakončenie sezóny s ľuďmi, ktorí sa pričinili o to, že počas nej všetko v klube fungovalo ako malo. Na tričkách je napísané 'Vyhrali sme čo sa dalo,' a nie náhodou tam nie je nápis 'Majster Slovenska 2020." A hoci sú tam zobrazené štyri tituly, tak ten čerstvý je výrazne menší," povedal Droppa.



Riaditeľ Pro-hokeja Richard Lintner sa pri udelení titulu pre Banskú Bystricu odvolal na súťažný poriadok Tipsport ligy. "Ten nám ukladá povinnosť, že ak ukončíme súťaž (t.j. že ju len neprerušíme) sme povinní vyhodnotiť záverečné poradie družstiev. Na základe tohto poradia sme povinní oceniť prvé tri družstvá, odovzdať putovný pohár a jednotlivcom medaily a zároveň vyhlásiť majstra Slovenska. Nijaké iné riešenie v predpise neexistuje, preto tento krok nebol žiadnymi rozhodnutím, ale len povinným procesom," uviedol Lintner na instagrame.



Droppu mrzí, že jeho tím čelí nepríjemným narážkam. Zo strany fanúšikov iných tímov sa ozývajú hlasy, aby aj hráči Banskej Bystrice odmietli medaily tak ako spravili v Slovane Bratislava a Košiciach. "Za to, že nám takpovediac 'priklepli' titul nemôže nikto z našich hráčov, trénerov ani funkcionárov. Ak je to tak napísané v pravidlách, tak s tým nikto z nás nič nevie urobiť. O tom, či je to správne alebo nie, môžeme ďalej polemizovať. Pre vedenie ligy z toho vychádza odkaz, že sa z toho poučiť tak, aby prípadné zrušenie súťaže v budúcnosti z nariadenia tzv. vyššej moci malo iné dôsledky. Keby Ligová rada rozhodla, že ten titul nebudeme mať, tak by nikto z Banskej Bystrice neplakal. A nič na tom nemení ani fakt, že sme patrili k najväčším favoritom. Naše najväčšie sklamanie je v tom, že sme nedostali príležitosť hrať a obhájiť prvenstvá z nedávnych sezón. Zároveň toto celé považujem za nepodstatnú vec, ktorá je v tieni udalostí, ktoré sa momentálne dejú vo svete i na Slovensku," dodal Droppa.



Práve s vidinou majstrovského titulu zamieril do Banskej Bystrice Martin Kriška. Dlhoročný líder Liptovského Mikuláša túžil vo veku 35 rokov po prvom veľkom úspechu kariéry a hoci jeho meno figuruje v menoslove majstrovského tímu, nepovažuje sa za víťaza ligy. "Necítim sa ako majster, keďže všetci vieme, ako sa o tom titule rozhodlo. Nerozhodlo sa na ľade, ale za okrúhlym stolom, preto ani neviem, či je dôvod na nejaké gratulácie. Pri príchode do Banskej Bystrice som mal inú víziu. Pre mňa to mohol byť prvý titul. V mojich predstavách osláv bolo plné námestie, takto sme na ňom boli sami," poznamenal. Kriška chápe aj odmietnutie medailí v podaní Slovana a Košíc: "Keby sme boli my na ich mieste, tak by sme to asi vnímali podobne. Je ťažké sa k tomu vyjadriť. Myslím si, že za týchto okolností by to vždy bolo tak, že by víťazný tím bol spokojný s takýmto rozhodnutím a všetci ostatní by protestovali."