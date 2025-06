Tourigny skončil v Žiline, zamieril do Pardubíc

Žilina 9. júna (TASR) - Kanadský hokejový obranca Miguel Tourigny nebude v ďalšej sezóne pokračovať v tíme Vlci Žilina. Jeho kroky smerujú do najvyššej českej súťaže, kde bude od nového ročníka obliekať dres Dynama Pardubice. Informovala o tom facebooková stránka „vlkov“.



Dvadsaťtriročný Tourigny prišiel do Žiliny pred minulou sezónou a zaradil sa medzi opory tímu. V 54 zápasoch základnej časti nazbieral 41 bodov za deväť gólov a 32 asistencií, v play off pomohol k zisku bronzu 11 bodmi (2+9) v 12 dueloch. „V prvom rade sme radi, že hráča, ako bol Miguel, sme mohli mať v našom tíme počas celej minulej sezóny. Ukázal sa ako jeden z top ofenzívnych obrancov v lige. Takýchto hráčov je veľmi ťažké udržať v mužstve viac ako jednu sezónu. Záujem o Miguela bol už počas sezóny od viacerých popredných európskych klubov. Prajeme mu veľa šťastia v ďalšom napredovaní a kariére,“ uviedol na adresu mladého zadáka výkonný riaditeľ žilinského klubu František Skladaný.



Tourignyho draftoval v roku 2022 v 7. kole klub Montreal Canadiens, ale štart v NHL a ani AHL si nepripísal. V zámorí nastupoval okrem kanadskej juniorky len v nižšej súťaži ECHL. Najvyššiu slovenskú súťaž si vyskúšal už v sezóne 2022/23, keď hral za Duklu Trenčín. Pre Pardubice je v poradí piatou letnou posilou. „Veľmi sa teším na moment, keď sa pripojím k tímu a zároveň sa nemôžem dočkať, keď vyjdem na ľad pred pardubických fanúšikov,“ povedal Tourigny pre web Dynama. „Priviedli sme mladého hráča s veľkým potenciálom do budúcna. Vidíme v ňom hokejistu s výraznou hernou inteligenciou, ktorú budeme spoločnými silami rozvíjať,“ dodal David Pospíšil, hlavný skaut Pardubíc.