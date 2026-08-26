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Trenčín prehral v príprave so Zlínom 1:2 po predĺžení

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Jediný gól účastníka Tipsport ligy strelil v 35. minúte Ryan Merkley.

Autor TASR
Trenčín 26. augusta (TASR) - Hokejisti Dukly Trenčín prehrali v stredajšom prípravnom stretnutí s českým druholigistom RI Okna Berani Zlín 1:2 po predĺžení. Jediný gól účastníka Tipsport ligy strelil v 35. minúte Ryan Merkley.



prípravný zápas:

HK Dukla Trenčín - RI Okna Berani Zlín 1:2 pp (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1)

Góly: 35. Merkley - 33. Vrbecký, 62. Jarůšek
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