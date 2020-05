TIPSPOR LIGA: Tréner Mikula zostáva na striedačke Popradu

Poprad 7. mája (TASR) - Vedenie hokejového klubu HK Poprad sa dohodlo na pokračovaní spolupráce s trénerom Petrom Mikulom. Klub spod Tatier s ním predĺžil zmluvu na ďalší ročník. Jeho asistentom bude aj naďalej Ján Šimko, rovnako pokračuje pri tíme aj tréner brankárov a videoanalytik Stanislav Salát. Staronovým členom trénerského štábu sa stal František Štolc, ktorý zastáva v klube funkcie športového manažéra a manažéra mládeže. Pri A-mužstve bude pôsobiť ako druhý asistent hlavného trénera.



Mikula pôsobí pri mužstve od októbra 2019. So svojimi zverencami sa odvtedy dokázal v priebežnej tabuľke posunúť z 11. na 4. priečku, Tipsport Ligu potom predčasne ukončili pre pandémiu koronavírusu. "Po rokoch som začal s radosťou chodiť do roboty a bavilo ma to. Prijal som preto ponuku na ďalšiu sezónu a chcem odviesť dobrú prácu," uviedol Mikula pre webovú stránku Popradčanov.