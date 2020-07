Útočník Kukuča bude opäť pôsobiť v Dukle Trenčín

Trenčín 17. júla (TASR) – Slovenský hokejový útočník Andrej Kukuča sa po dvojročnom pôsobení v zámorí vrátil do Trenčína. V zmluve s Duklou má však klauzulu o možnom odchode do AHL. Klub o tom informoval prostredníctvom sociálnych sietí.



Kukuča strávil uplynulé dve sezóny v tíme Seattle Thunderbirds, ktorý účinkuje vo WHL. Trenčiansky odchovanec v nich odohral celkovo 128 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 55 gólov, 66 asistencií a 121 kanadských bodov. V ročníku 2019/2020 bol s 26 gólmi, 31 asistenciami a 57 bodmi najlepší strelec, asistent aj najproduktívnejší hráč mužstva. V ročníku 2018/2019 reprezentoval SR na MS hráčov do 20 rokov.