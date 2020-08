TIPSPORT LIGA: Útočník Michal Chovan pokračuje v HC Košice

Košice 10. augusta (TASR) - Slovenský hokejový útočník Michal Chovan bude aj v sezóne 2020/2021 pôsobiť v HC Košice.



"Mišo je jedna z najväčších osobností najvyššej slovenskej súťaže a veľmi kvalitný hokejista. Podpísať ho bol kľúč k osloveniu ďalších hráčov," uviedol športový riaditeľ košického klubu Jan Šťastný.



Chovan prišiel do Košíc pred sezónou 2019/2020 z HKM Zvolen. V drese "oceliarov" odohral v predčasne ukončenom ročníku 44 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 15 gólov, 33 asistencií a 7 plusových bodov v hodnotení +/-. "Prvý, koho sme oslovili a snažili sa získať, bol Mišo. V priebehu neľahkej situácie ukázal presne to, čo sme všetci vedeli, keď sme ho minulý rok angažovali do našej organizácie. Myslím tým nielen jeho skvelé výkony na ľade, ale hlavne charakter. Osobne si cením, že sa rozhodol Košiciam v tejto situácii podať pomocnú ruku a neotočil sa nám chrbtom aj napriek tomu, že mu konkurenčné kluby s majstrovskými ambíciami ponúkli niekoľkonásobne výhodnejší kontrakt a podmienky v porovnaní s HC Košice," prezradil Šťastný.



"Už sa teším na novú sezónu v oranžovo-čiernom drese HC Košice. Verím, že aj v tejto ťažkej situácii sa spoločne spojíme a opäť budeme mať radosť z hokeja," poznamenal Chovan pre hckosice.sk.



Košický klub sa vplyvom pandémie dostal do výrazných finančných problémov a reálne hrozila jeho neúčasť v najvyššej slovenskej súťaži. Generálny partner "oceliarov" napokon pomohol dostať klub z najhoršieho. Jan Šťastný nedávno avizoval, že už je zložená kostra A-mužstva a mená hráčov prezradí v najbližších dňoch. Chovan je prvý z nich.