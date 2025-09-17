Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 17. september 2025Meniny má Olympia
< sekcia Šport

Útočník Slovana Bakoš absolvoval operáciu

.
Na snímke vľavo Martin Bakoš (Slovan) a vpravo brankár Dominik Riečický (Košice) v hokejovom zápase 54. kola Tipos extraligy medzi HC Slovan Bratislava - HC Košice 7. marca 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Martinn Baumann

Skúsený útočník sa zranil už v prvom zápase základnej časti proti Košiciam.

Autor TASR
Bratislava 17. septembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Martin Bakoš v stredu absolvoval operáciu a svojmu tímu bude chýbať približne tri mesiace. Klub na sociálnych sieťach informoval, že návrat Bakoša na ľad očakáva okolo Vianoc.

Skúsený útočník sa zranil už v prvom zápase základnej časti proti Košiciam. Klub bližšie nešpecifikoval rozsah zranenia, iba uviedol, že išlo o operáciu v „hornej časti tela“. Bakoš odohral v drese Slovana aj uplynulú sezónu 2024/2025. Odohral v nej celkovo 48 zápasov, v ktorých nazbieral 43 kanadských bodov za 14 gólov a 29 asistencií.
.

Neprehliadnite

BLANÁR: V EÚ nastoľujeme témy s cieľom ochrániť našu ekonomiku

ODIŠLA LEGENDA: Zomrel herec Robert Redford

VIDEO: R. Raši udelil trom osobnostiam štátnu cenu J. M. Hurbana

VIDEO: P. Pellegrini vyzdvihol potrebu zomknúť sa napriek rozdelenosti