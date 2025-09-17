< sekcia Šport
Útočník Slovana Bakoš absolvoval operáciu
Skúsený útočník sa zranil už v prvom zápase základnej časti proti Košiciam.
Autor TASR
Bratislava 17. septembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Martin Bakoš v stredu absolvoval operáciu a svojmu tímu bude chýbať približne tri mesiace. Klub na sociálnych sieťach informoval, že návrat Bakoša na ľad očakáva okolo Vianoc.
Skúsený útočník sa zranil už v prvom zápase základnej časti proti Košiciam. Klub bližšie nešpecifikoval rozsah zranenia, iba uviedol, že išlo o operáciu v „hornej časti tela“. Bakoš odohral v drese Slovana aj uplynulú sezónu 2024/2025. Odohral v nej celkovo 48 zápasov, v ktorých nazbieral 43 kanadských bodov za 14 gólov a 29 asistencií.
