TIPSPORT LIGA: V Nitre skončil český brankár Hanuljak

Nitra 14. februára (TASR) - Český brankár Miroslav Hanuljak už nefiguruje v kádri hokejistov HK Nitra. Klub sa ho rozhodol uvoľniť do nemeckého druholigového tímu Lausitzer Füchse.



"Príčinou odchodu je fakt, že príchodom Krisa Versteega bude mať Nitra osem legionárov a do zápasu ich môže zasiahnuť iba sedem. Mirovi by sme chceli veľmi pekne poďakovať za jeho služby, ktoré pre Nitru odviedol počas dvoch sezón. Zároveň mu prajeme úspešné pôsobenie v Nemecku," informoval tipsportligista na svojom oficiálnom webe.