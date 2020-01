FOTO: Hokej-TL: V Zápase hviezd triumfoval tím Gáborík

Tím Hossa - Tím Gáborík 6:8 (2:2, 3:5, 1:1), celkovo 14:16



Góly: 6. Hickmott (Tomek), 7. Hickmott (Southorn, Abdul), 10. Trotter (nájazdy trojíc), 10. Trotter (nájazdy trojíc), 10. Štajnoch (tvrdosť strely), 10. Trotter (strela ponad autá), 10. Trotter (strela ponad autá), 10. Trotter (strela ponad autá), 12. Sukeľ (Kozák, Chovan), 12. Chovan (Kozák, Sukeľ), 18. Hickmott (Trotter, Tomek), 19. Trotter (Vandas), 20. Alderson (Southorn), 20. Zigo (presnosť streľby), 20. Sýkora (Hossa shot), 26. Zigo (Alderson) - 1. Haščák (Starosta, Abdul), 4. Stupka (Versteeg, Košarišťan), 10. Versteeg (tvrdosť strely), 10. Mikyska (strela ponad autá), 10. Mikyska (strela ponad autá), 11. Haščák (Starosta, Abdul), 12. Kollár (Corrin), 13. Versteeg, 20. Haščák (sam. nájazd), 20. Mikyska (sam. nájazd), 20. Mikyska (sam. nájazd), 20. Abdul (presnosť streľby), 20. Hossa (Hossa shot), 40. Stupka (Lalancette). Rozhodovali: Lokšík - Synek, Čerhitová, 6150 divákov.



Tím Hossa:



Košarišťan (15. Beskorowany) - McCormack, Starosta, Versteeg, Corrin - Mikyska, Abdul, Haščák, Jääskeläinen, Lalancette, Stupka, Kollár



Tím Gáborík:



Tomek – Southorn, Štajnoch, Kozák - Alderson, Zigo, Trotter, Hickmott, Vandas, Sýkora, Sukeľ, Chovan



Gáborík si doberal Hossu, Lintner myslí už na ďalší All Star víkend

All Star víkendy a významné udalosti ligy:



1996 Zvolen: Východ – Západ 13:5 (3:1, 4:2, 6:2)



1997 Trebišov: Východ – Západ 2:1 (0:0, 1:1, 0:0 –1:0)



1998 Skalica: Západ - Východ 9:8 (1:3, 5:4, 3:1)



1999 Trnava: Západ - Východ 7:9 (3:4, 0:4, 4:1)



2001 Poprad: Východ - Západ 11:12 (5:4, 2:3, 4:5)



2002 Piešťany: Východ - Západ 7:13 (3:6, 1:1, 3:6)



2003 Pardubice: ČR extraliga – SR extraliga 7:5 (1:1, 3:3, 3:1)



2004 Bratislava: SR extraliga - ČR extraliga 12:10 (4:3, 5:3, 3:4)



2005 Vítkovice: ČR extraliga – SR extraliga 14:6 (5:2, 3:2, 6:2)



2006 Poprad: SR extraliga – ČR extraliga 11:12 sn (2:3, 3:6, 6:2 - 0:0, 0:1)



2016 Nitra - finále: Škoda (tím Róberta Petrovického)–Tipsport (tím Ľuboša Bartečka) 8:7



2017 Poprad: Šatanov tím – Bondrov tím 19:18 po sam. nájazdov (3:6, 8:9, 7:3 – 1:0)



2018 Bratislava - Konečné poradie All-StarCupu: 1. Tipsport Liga 7, 2. Tipsport extraliga 4, 3. DEL 3, 4. EBEL



2019 Banská Bystrica - WinterClassic: HC 05 Banská Bystrica – HKM Zvolen 2:3



2020 Tím Hossa - Tím Gáborík 14:16



Trenčín 19. januára (TASR) - V Zápase hviezd hokejovej Tipsport ligy zvíťazil Tím Mariána Gáboríka nad Tímom Mariána Hossu 16:14. Zaplnený zimný štadión v Trenčíne tlieskal mnohým vydareným akciám a v zápase hranom 3x10 minút sa najviac darilo Jordanovi Hickmottovi, autorovi hetriku, ktorého vyhlásili aj za najlepšieho hráča stretnutia.Okrem zápasu videli diváci aj súťaže zručností, hráči sa postupne predstavili v Orange nájazdoch trojíc, Kaufland najtvrdšej strele, Škoda strele ponad pristavené osobné vozidlá, Nay samostatných nájazdoch, Tipsport presnosti streľby na terč, a Staropramen Hossa shot spod strechy trenčianskeho zimného štadióna na prázdnu bránku umiestnenú na opačnej strane ľadovej plochy.Pred zápasom odovzdal riaditeľ Tipsport Ligy Richard Lintner pamätné dresy trojici Viliam Ružička, Jozef Mitocha a Miloš Radosa za zásluhy pri rozvoji trenčianskeho hokeja. Prvý gól strelil Marcel Haščák, ktorého si v sobotu vybral ako jednotku draftu manažér Marián Hossa. Prvá tretina sa skončila nerozhodne 2:2, v tej druhej zavŕšil hetrik Jordan Hickmott. Hráči tímu Mariána Gáboríka viedli po dvadsiatich minútach 7:5. V tretej tretine si tím Gáborík náskok postrážil a napokon sa po započítaní bodov zo súťaží zručností tešil z celkového výsledku 16:13.V súťažiach zručností sa okrem hráčov oboch výberov predstavili aj legendy slovenského hokeja Ján Lašák, Ľubomír Višňovský, Peter Bondra, Tomáš Kopecký, Rastislav Pavlikovský, Ladislav Nagy, Marcel Hossa, Branko Radivojevič, Jozef Stümpel, Róbert Petrovický a Miroslav Šatan. Rôzne zaujímavé disciplíny prebiehali počas prestávok exhibičného duelu. V prvej v nájazdoch trojíc sa darilo najviac výberu Mariána Gáboríka. Každá trojica mala tri pokusy, tá prvá v zložení Jindřich Abdul – Andrej Kollár - Christophe Lalancette neuspela ani raz. Dva pokusy však premenili Tomáš Zigo – Brock Trotter a Michael Vandas. Za legendy išli Jozef Stümpel – Róbert Petrovický a Rastislav Pavlikovský a premenili jeden nájazd. Nasledovala súťaž o najtvrdšiu strelu, puky z hokejok Martina Štajnocha a Mitcha Versteega leteli rýchlosťou 149 km/h. Priblížil sa k nim Jordon Southorn, namerali mu 148 km/h. V streľbe ponad autá ukázal najpresnejšiu mušku Brock Trotter, trafil všetky tri pokusy. Dva puky poslali do bránky aj Ján Lašák a Branko Radivojevič z tímu Alumni a Josef Mikyska z tímu Hossa.Divácky atraktívne boli aj zvyšné tri disciplíny. V samostatných nájazdoch ukázal svoje umenie Ladislav Nagy, ktorý prekonal brankára trikrát. Nasledovala súťaži v presnosti streľby, štyri pokusy na zostrelenie všetkých štyroch terčov potrebovali Tomáš Zigo a Jindřich Abdul. Individuálne súťaže ukončila streľba spod strechy zimného štadióna, aj v nej sa najviac darilo Ladislavovi Nagyovi, ktorý premenil dva pokusy, tretí zastavila pravá žŕdka. V tejto disciplíne sa predstavili aj obaja manažéri tímov, Hossa premenil jeden pokus, Gáborík nebol úspešný ani raz.Riaditeľ Tipsport Ligy Richard Lintner považuje nedeľňajší Zápas hviezd v Trenčíne za jeden z najlepších, aké doteraz videl. Akciu si pochvaľovali aj samotní aktéri, na druhej strane však zostal na tvári Mariána Hossu smútok. Manažéra zdolaného tímu totiž čaká od svojho soka Marián Gáboríka niekoľkodňové podpichovanie. Gáborík sa netajil tým, že svoje mužstvo cez prestávku motivoval, konkrétne veci však prezradiť nechcel.Skóre duelu otvorila jednotka sobotňajšieho draftu Marcel Haščák. Najlepší ligový strelec sa potom presadil ešte raz, ale na triumf to nestačilo. "" povedal Haščák. Kanoniera "oceliarov" nadchol Ladislav Nagy, ktorý sa zaskvel v individuálnych súťažiach. Premenil všetky tri samostatné nájazdy a zo strechy zimného štadióna trafil do bránky dvakrát. Tretí puk zastavila žŕdka. "dodal Haščák.V súťažiach zručností sa darilo aj Tomášovi Zigovi. Ten spolu so svojim spoluhráčom Jindřichom Abdulom trafil štyri terče zo štyroch pokusov.povedal s úsmevom Zigo a dodal: "Po zápase bol najspokojnejší manažér víťazného tímu Marián Gáborík. Ako sa snažil svojich zverencov motivovať však neprezradil.Jeho náprotivok Marián Hossa hneď po zápase čelil posmešným poznámkam svojho soka a ako Hossa uviedol, niečo podobné ho čaká aj v najbližších dňoch." uviedol Hossa.Zápas mal aj charitatívny podtón, za každé víťazstvo v súťažiach zručností, o ktoré sa postaral tím slovenských legiend, putovalo 1000 eur pre detské autistické centrum v Trenčíne. Túto čiastku sa napokon podarilo aj s pomocou výťažku zo vstupného zvýšiť na 5.000 eur.skonštatoval po zápase riaditeľ Tipsport Ligy Richard Lintner. V hlave už má aj scenár ďalšej akcie.